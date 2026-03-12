Tuotepaketti: 2 x Secure ovisensori + Secure liiketunnistin + 3 x White E27-älylamppu + Bridge
Nykyinen hinta on 224,96 €
Nykyinen hinta on 224,96 €
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Tietoja Tuotepaketti: 2 x Secure ovisensori + Secure liiketunnistin + 3 x White E27-älylamppu + Bridge
Kahden ovisensorin, kahden liiketunnistimen, kolmen Hue White E27 -lampun ja Bridgen avulla tiedät mitä kotonasi tapahtuu. Aseta ovisensorit lähettämään hälytys mobiililaitteeseesi – ja määritä miten haluat reagoida hälytykseen Philips Hue -sovelluksen Turvakeskuksessa.
- Langaton himmennys
- Sisältää Bridgen
- Valkoinen valo
- Kaksi Secure-kosketustunnistinta
- Ohjaus Philips Hue -sovelluksella
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514870949
Tuotetiedot
- Hue Secure Ovisensori
- 1
- Hue Motion sensor
- 1
- Hue Bridge
- 1
- Hue White A60 - E27-älylamppu - 800 (3 kpl)
- 1