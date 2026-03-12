Tuotepaketti: 2 x Secure ovisensori + Secure liiketunnistin + 3 x White E27-älylamppu + Bridge

Lähikuva edestä Tuotepaketti: 2 x Secure ovisensori+ Secure liiketunnistin + 3 x White E27-älylamppu + Bridge
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Tietoja Tuotepaketti: 2 x Secure ovisensori + Secure liiketunnistin + 3 x White E27-älylamppu + Bridge

Kahden ovisensorin, kahden liiketunnistimen, kolmen Hue White E27 -lampun ja Bridgen avulla tiedät mitä kotonasi tapahtuu. Aseta ovisensorit lähettämään hälytys mobiililaitteeseesi – ja määritä miten haluat reagoida hälytykseen Philips Hue -sovelluksen Turvakeskuksessa.

  • Langaton himmennys
  • Sisältää Bridgen
  • Valkoinen valo
  • Kaksi Secure-kosketustunnistinta
  • Ohjaus Philips Hue -sovelluksella
  • Paypal
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