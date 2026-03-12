Tuotepaketti: 4 x Secure ovisensori + 2 x Secure liiketunnistin + Bridge
Nykyinen hinta on 299,95 €
Nykyinen hinta on 299,95 €
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Tietoja Tuotepaketti: 4 x Secure ovisensori + 2 x Secure liiketunnistin + Bridge
Neljän ovisensorin, kahden liiketunnistimen ja Bridgen avulla tiedät mitä kotonasi tapahtuu. Aseta ovisensorit lähettämään hälytys mobiililaitteeseesi – ja määritä miten haluat reagoida hälytykseen Philips Hue -sovelluksen Turvakeskuksessa.
- Sisältää Bridgen
- Neljä Secure-kosketustunnistinta
- Kaksi liiketunnistinta
- Ohjaus Philips Hue -sovelluksella
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514870932
Tuotetiedot
- Hue Secure Ovisensori
- 2
- Hue Motion sensor
- 2
- Hue Bridge
- 1