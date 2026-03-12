Tuotepaketti: White ambiance GU10 + Hue Bridge

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Lähikuva edestä Tuotepaketti: White ambiance GU10 + Hue Bridge
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Tietoja Tuotepaketti: White ambiance GU10 + Hue Bridge

Ota älyvalaistuksesta kaikki irti. Hue Bridgen ja älykkäiden GU10-lamppujen ansiosta valaistus syttyy sopivalla valkoisen valon sävyllä jokaisena vuorokaudenaikana.

  • Kaikki valkoisen valon sävyt
  • Yhdistä jopa 50 älyvaloa
  • Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
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