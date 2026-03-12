Tuotepaketti: White ambiance GU10 + Hue Bridge
Paketin hinta on 135,97 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 169,97 €
Paketin hinta on 135,97 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 169,97 €
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Tietoja Tuotepaketti: White ambiance GU10 + Hue Bridge
Ota älyvalaistuksesta kaikki irti. Hue Bridgen ja älykkäiden GU10-lamppujen ansiosta valaistus syttyy sopivalla valkoisen valon sävyllä jokaisena vuorokaudenaikana.
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- Kaikki valkoisen valon sävyt
- Yhdistä jopa 50 älyvaloa
- Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871182
Tuotetiedot
- Hue White ambiance GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
- 2
- Hue Bridge
- 1