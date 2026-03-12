Tuotepaketti: Play light bar -valopalkit + Hue Bridge

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Lähikuva edestä Tuotepaketti: Play light bar -valopalkit + Hue Bridge
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Tietoja Tuotepaketti: Play light bar -valopalkit + Hue Bridge

Nauti kaikista älyvalaistuksen ominaisuuksista Hue Bridgen avulla! Käytä mustia Play light bar -valopalkkeja kotiteatterisi tai pelikokokoonpanosi ympärillä ja nauti elokuvista ja pelaamisesta enemmän kuin koskaan.

  • Valkoinen ja värikäs valo
  • Television katseluun ja pelaamiseen
  • Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
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