Tuotepaketti: Play light bar -valopalkit + Hue Bridge

Nauti kaikista älyvalaistuksen ominaisuuksista Hue Bridgen avulla! Käytä mustia Play light bar -valopalkkeja kotiteatterisi tai pelikokokoonpanosi ympärillä ja nauti elokuvista ja pelaamisesta enemmän kuin koskaan.



Valkoinen ja värikäs valo

Television katseluun ja pelaamiseen

Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla