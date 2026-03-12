Tuotepaketti: Play light bar -valopalkit + Hue Bridge
Paketin hinta on 175,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 219,98 €
Paketin hinta on 175,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 219,98 €
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Tietoja Tuotepaketti: Play light bar -valopalkit + Hue Bridge
Nauti kaikista älyvalaistuksen ominaisuuksista Hue Bridgen avulla! Käytä mustia Play light bar -valopalkkeja kotiteatterisi tai pelikokokoonpanosi ympärillä ja nauti elokuvista ja pelaamisesta enemmän kuin koskaan.
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- Valkoinen ja värikäs valo
- Television katseluun ja pelaamiseen
- Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871229
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Play-valopalkin tuplapakkaus
- 1
- Hue Bridge
- 1