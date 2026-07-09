Hinta

Olohuone valaistuna Philips Hue -älyvalaisimien valikoimalla, joka mainostaa Last Chance -loppuunmyyntiä.

Valaistustuotteiden poistomyynti

Osta Philips Hue -älyvaloja ja -tarvikkeita erikoishintaan. Hanki laadukasta älyvalaistusta edullisesti. Uusia tarjouksia lisätään säännöllisesti.

Olohuone valaistuna Philips Hue -älyvalaisimien valikoimalla, joka mainostaa Last Chance -loppuunmyyntiä.

Valaistustuotteiden poistomyynti

Osta Philips Hue -älyvaloja ja -tarvikkeita erikoishintaan. Hanki laadukasta älyvalaistusta edullisesti. Uusia tarjouksia lisätään säännöllisesti.

6 tuotetta
Kampanja
Lähikuva edestä Still-kattovalaisin

Still-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
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Lähikuva edestä Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä

Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä

1 x 5 metrin valonauha
Valkoista ja värillistä valoa
Mukana virtalähde
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
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Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button -kytkin

Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button -kytkin

Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Ohjaus Hue Smart button -kytkimellä
Sisältää Philips Hue Bridgen
Kampanja
Lähikuva edestä Still-kattovalaisin

Still-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Kampanja
Lähikuva edestä Buckram-kohdevalaisin

Buckram-kohdevalaisin

Mukana GU10-ledilamppu
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Kampanja
Lähikuva edestä Kynttilälamppu - E14-älylamppu

Kynttilälamppu - E14-älylamppu

Pehmeä valkoinen valo
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
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Opas valaistustuotteisiin

Mitkä tuotteet kuuluvat Philips Huen poistomyyntiin?

Kuinka usein Philips Huen poistomyynnin tuotteet päivitetään?

Löydänkö poistomyyntisivulta myös valaisimia ja tarvikkeita?

Onko poistomyynnin Philips Hue -tuotteilla takuu?

Poistomyynnin ehdot

  1. Tarjous koskee vain poistomyynnin tuotteita ja on voimassa niin kauan, kuin tuotteita on saatavilla.
  2. Alennus on jo lisätty poistomyyntisivujen tuotteiden hintaan.
  3. Tämä tarjous koskee vain varastossa olevia tuotteita. Sitä ei voi yhdistää muihin Hue Kaupan tarjouksiin. Tarjous on hintojen ja/tai tuotevalikoiman muutosten sekä kirjoitus- ja painovirheistä johtuvien muutosten alainen.
  4. Signify Finland Oy pidättää oikeuden peruuttaa tarjouksen milloin tahansa tai muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla ne uudelleen. Ehtoihin tehdyt muutokset pätevät vasta niiden julkaisemisen jälkeen tehtyihin tilauksiin.
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