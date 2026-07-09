- Tarjous koskee vain poistomyynnin tuotteita ja on voimassa niin kauan, kuin tuotteita on saatavilla.
- Alennus on jo lisätty poistomyyntisivujen tuotteiden hintaan.
- Tämä tarjous koskee vain varastossa olevia tuotteita. Sitä ei voi yhdistää muihin Hue Kaupan tarjouksiin. Tarjous on hintojen ja/tai tuotevalikoiman muutosten sekä kirjoitus- ja painovirheistä johtuvien muutosten alainen.
- Signify Finland Oy pidättää oikeuden peruuttaa tarjouksen milloin tahansa tai muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla ne uudelleen. Ehtoihin tehdyt muutokset pätevät vasta niiden julkaisemisen jälkeen tehtyihin tilauksiin.
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Still-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 99,99 €, alkuperäinen hinta on 199,99 €
Kampanja
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
1 x 5 metrin valonauha
Valkoista ja värillistä valoa
Mukana virtalähde
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 119,99 €, alkuperäinen hinta on 239,99 €
Kampanja
Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button -kytkin
Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Ohjaus Hue Smart button -kytkimellä
Sisältää Philips Hue Bridgen
Nykyinen hinta on 94,99 €, alkuperäinen hinta on 189,99 €
Kampanja
Still-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 99,99 €, alkuperäinen hinta on 199,99 €
Kampanja
Buckram-kohdevalaisin
Mukana GU10-ledilamppu
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 109,99 €, alkuperäinen hinta on 219,99 €
Kampanja
Kynttilälamppu - E14-älylamppu
Pehmeä valkoinen valo
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 17,49 €, alkuperäinen hinta on 34,99 €
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