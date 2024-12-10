Kattava opas Huen seinään asennettaviin tarvikkeisiin

Philips Huen valikoimassa on neljä seinään asennettavaa tarviketta, joilla valaistusta voidaan ohjata joustavasti ja älykkäästi. Vaikka tuotteet näyttävät keskenään samankaltaisilta, jokainen niistä toimii eri tavalla riippuen käyttämistäsi valaisimista ja kotisi johdotuksista.

Tämä opas esittelee kaikki neljä tuotetta, vertailee niitä ja antaa sinulle tarvitsemasi asennus-, yhteensopivuus- ja vianmääritystiedot.

1. Älykkäät seinäkytkinmoduulit (kaksi versiota)

Nämä moduulit toimivat Philips Hue -valikoiman ja muiden Zigbee-älyvalojen kanssa ja mahdollistavat valojen ohjaamisen olemassa olevilla seinäkytkimillä valojen virtaa katkaisematta.

1A. Langallinen seinäkytkinmoduuli (langallinen versio)

Pidä Hue-valot tavoitettavissa. Kun teet olemassa olevista valokatkaisijoista älykkäitä, voit niiden avulla ohjata Hue-valaistusasetuksia, Huoneita/Alueita ja automaatioita katkaisematta älyvalojen virtaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

Toimii Huen ja muiden yhteensopivien Zigbee-älyvalojen kanssa

Vaatii Hue Bridgen

Toimii keinukytkimien, vipukytkimien ja painokytkimien kanssa

Asennetaan kerran, paristoa ei tarvitse vaihtaa

Vaatii nollajohtimen

Tietoja yhteensopivuudesta

Ei yhteensopiva seuraavien kanssa:

Olemassa olevat kytkimet, joissa on pyöritettävä himmennin

Yksikkö, jossa on sekä pistorasia että valokatkaisija

Ei-älykkäät valot

Tärkeimmät tiedot asennuksesta

Edellyttää johdotusta kytkentärasiaan:

o 1-2 x ohjausjohdin (riippuen siitä, onko kyseessä yksi- vai kaksipainikkeinen kytkin)

o Nollajohdin

o 2 x vaihejohdin

Pakkaus sisältää 5-napaisen pistoliittimen verkkovirtayhteyttä varten

Pakkaukseen sisältyvän rasialiittimeen sopivan johtimen koko ja kuorintapituus:

· Johtimen poikkipinta-ala: yksisäikeinen, 0,75–4 mm²

· Johtimen kuorintapituus: 11 mm

Seuraa Hue-sovelluksen määritysohjeita

1B. Paristokäyttöinen seinäkytkinmoduuli (paristoversio)

Samat hyödyt älyvalaistuksen ohjaukseen kuin langallisella versiolla, mutta ilman tarvetta nollajohtimelle.

Tärkeimmät ominaisuudet

Paristokäyttöinen (johdotusta ei tarvita), pariston tyyppi CR2450

Toimii Huen ja muiden Zigbee-älyvalojen kanssa

Vaatii Hue Bridgen

Pariston kesto: vähintään 5 vuotta (ilmoitus pariston heikosta varauksesta näkyy Hue-sovelluksessa)

Tietoja yhteensopivuudesta

Toimii keinukytkimien, vipukytkimien ja painokytkimien kanssa

Ei yhteensopiva kytkimien kanssa, joissa on sisäänrakennetut himmentimet. Ei yhteensopiva kytkimien kanssa, joissa on sekä pistorasia että valokatkaisija

Toimii 2- ja 3-tiekytkimien kanssa (jos myös muut kytkimet on kytketty moduuleihin)

Tärkeimmät tiedot asennuksesta

Nollajohtoa ei tarvita (yhteensopiva seinässäsi olevien johdotusten kanssa)

Katkaise aina virransyöttö sähkötaulusta ennen minkään sähkötyön aloittamista, mukaan lukien valokatkaisijan irrottaminen

Käytä pakkauksen pistoliitintä älylamppujen virransyötön ylläpitämiseen

Älä jatka mukana toimitettuja johtoja

Moduuli saattaa vilkkua, jos johdot koskettavat toisiaan asennuksen aikana – tämä on normaalia

Suorita fyysinen asennus loppuun ennen kuin lisäät moduulin Hue-sovelluksessa

2. Langallinen seinäkytkinmoduuli (kaksi versiota: virtakytkin tai himmennin) – ei-älykkäille valoille

Perinteisille lampuille suunniteltu tuote, jonka avulla voit ohjata niitä osana Hue-ekosysteemiä.

Lisää älykkään virrankytkennän tai himmennyksen ohjauksen perinteisiin valoihin.

Keskeiset ominaisuudet

Virtakytkinversio → ei-himmennettäville valoille

Himmenninversio → himmennettäville valoille

Bluetooth-tuki (rajoitettu, tarkista täältä)

(rajoitettu, tarkista täältä) Matter-yhteensopiva (valona)

(valona) Saatavilla 1- tai 2-kanavaisena versiona (vain virtakytkin):

1-kanavaisella versiolla ohjataan yhtä valoryhmää (yksi kytkin), kun taas 2-kanavaisella versiolla ohjataan erikseen kahta valoryhmää (kaksoiskytkin) joko itse katkaisijalla tai Hue-sovelluksessa. Esimerkiksi kaksoiskytkimessä toinen katkaisija ohjaa olohuoneen valoja, kun taas toinen ohjaa keittiön valoja. Langallinen himmenninkytkin on tällä hetkellä saatavilla vain 1-kanavaisena.

Tietoja yhteensopivuudesta

Ei tarkoitettu:

Erilaisten kuormatyyppien yhdistäminen samaan langalliseen katkaisijaan

Kytkin, jossa on pyöritettävä himmennin

Vaadittu johdotus

Virtakytkin edellyttää nollajohdinta

Himmennettävä kytkin → toimii nollajohdon kanssa tai ilman (nollajohto on suositeltava / Ilman nollajohtoa valo on himmeämpi, ja jotkin LED-lamput eivät välttämättä toimi kunnolla, joten ohituskondensaattori saattaa olla tarpeen.)

Himmennyksen toiminta

Keinukytkin → Et voi himmentää valoja perinteisellä menetelmällä. Voit kuitenkin säätää kirkkautta Hue-sovelluksessa ja määrittää valaistusasetuksille eri kirkkaustasot, jolloin valot saa himmennettyä vaihtamalla valaistusasetuksesta toiseen kytkintä painamalla.

Painokytkin → tukee himmennystä pitkällä painalluksella

Toimii vain himmennettävien lamppujen kanssa

Tärkeimmät tiedot asennuksesta

Ei tarvita pistoliitintä

Virtakytkin (1-kanavainen) / Himmennyskytkin (1-kanavainen)

o 1 x ohjausjohdin

o 1 x nollajohdin

o 1x vaihejohdin

päälle/pois-kytkin (2-kanavainen)

o 2 x ohjausjohdin

o 1 x nollajohdin

o 1 x vaihejohdin

Riviliittimiin sopivan johtimen koko ja kuorintapituus:

· Johtimen poikkipinta-ala: yksisäikeinen, 0,75–2,5 mm²

· Kuoritun johtimen pituus: 9 … 10 mm

3. Vertailun yleiskatsaus

Paristokäyttöinen seinäkytkinmoduuli (älyvalot) Langallinen seinäkytkinmoduuli (älyvalot) Langallinen seinäkytkinmoduuli (ei-älyvalot) Tuetut valot Hue ja muut Zigbee-älyvalot Hue ja muut Zigbee-älyvalot Perinteiset valot* Bridge vaaditaan Kyllä Kyllä Ei. (Rajoitetut toiminnot ilman Bridgeä. Tarkista täältä) Johdotus Ei vaadi nollajohdinta Langallinen, nollajohdin vaaditaan Langallinen virtakytkin: nollajohdin vaaditaan Langallinen himmennin: toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä (nollajohdinta suositellaan) Virtalähde Paristo (yli 5 vuotta) Verkkovirta Verkkovirta Kytkinyhteensopivuus Keinukytkin, vipukytkin, painokytkin Valaistusasetuksen vaihto Vaihtaa kolmen määritetyn valaistusasetuksen välillä kolmen sekunnin välein Himmennys Painikkeen pitkä painallus; valaistusasetukset Painikkeen pitkä painallus; valaistusasetukset Version ja lampun tyypin mukaan Matter-tuki Ei, vain Bridgen kautta Ei, vain Bridgen kautta Kyllä (valona) Bluetooth Ei Ei Kyllä (rajoitettu) Kanavat Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 1- tai 2-kanavainen (virtakytkin), 1-kanavainen (himmennin) Mitat 43 × 38 × 10 mm 41 × 37 × 15 mm 41 × 37 × 17 mm Opastusvideo [LINKKI] [LINKKI] 1-kanavainen (himmennin) 1-kanavainen (virtakytkin) 2-kanavainen (virtakytkin) Asennusohje [LINKKI] [LINKKI] 1-kanavainen (himmennin) 1-kanavainen (virtakytkin) 2-kanavainen (virtakytkin) Käyttöä koskevia huomautuksia asentajille [LINKKI] [LINKKI] [LINKKI]

Kuorman vaatimukset:

* Virtakytkinmoduuli on yhteensopiva seuraavien kanssa:

· LED-valonlähteet (enintään 400 W)

· Hehkulamput (enintään 6 A)

· Loistelamput (enintään 6 A)

· Jännitettä laskeva katkoja erittäin matalajännitteisille hehkulampuille (enintään 6 A)

Ei voida käyttää moottorien tai lämmitysratkaisujen kanssa

himmenninmoduuli on yhteensopiva seuraavien kanssa:

· HV-LED-valonlähteet (laskeva reuna: 5…200 W; nouseva reuna: 5...20 W );

· Hehkulamput/HV-halogeenilamput (laskeva reuna: 20…200 W; nouseva reuna: 20…150 W);

· Jännitettä laskeva katkoja erittäin matalan jännitteen hehkulamppuja ja halogeenilamppuja varten (laskeva reuna: 5...200 W; nouseva reuna: 5...20 W)

Ei voida käyttää loistelamppujen/rautasydänmuuntajan kanssa ja matalan jännitteen hehkulamppujen/halogeenilamppujen/moottorien tai lämmitysratkaisujen kanssa.

4. Ennen ostamista/asennusta:

Tarkista, minkä tyyppinen valokytkin asennuspaikassa on. Varmista, että langallinen seinäkytkinmoduuli on yhteensopiva kyseisen valokytkintyypin kanssa.

Jos käytät versiota, jonka asennukseen vaaditaan nollajohdin, suosittelemme tarkistamaan haaroitusrasian etukäteen. Jos seinärasiassasi ei ole nollajohdinta, joissakin maissa katossa saattaa olla toinen haaroitusrasia, josta nollajohdin voi löytyä.

Eikö nollajohtoa ole saatavilla? Valitse siinä tapauksessa jokin seuraavista:

o Perinteisiä lamppuja varten: käytä langallista himmenninmoduulia, joka toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä tai vaihda lamput Hue-älyvaloihin

o Älylamppuja varten: käytä paristokäyttöistä kytkintä tai himmennintä langallisen sijaan.

Varmista, että sähkörasiassa on tarpeeksi tilaa langallista seinäkytkinmoduulia varten.

5. Asennusvinkkejä: (kaikille moduuleille)

Katkaise virransyöttö sähkötaulun virrankatkaisijasta

Varmista, ettei kukaan kytke virtaa päälle asennuksen aikana

Peitä jännitteiset johdot

Ota kuva olemassa olevista johdotuksista

Sovita johdotusten paikat oppaan ohjeiden mukaisesti

Jos johto on kytketty moduulin väärään liittimeen, voi irrottaa johdon liittimestä. Työnnä ruuvimeisseli uraan ja paina sitä hieman vapauttaaksesi johdon.

Ainoastaan sähköasentaja saa asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Paikalliset määräykset saattavat kieltää sähköjohtojen kanssa työskentelyn ilman ammattilaista. Kysy ohjeita paikallisilta viranomaisilta tai sähköasentajalta.

Avaa Hue-sovellus ja skannaa QR-koodi, joka on tuotteessa ja käyttöohjeessa. Jatka sitten käyttöönottoa ohjeiden mukaisesti . Katsottavissa on myös video, joka näyttää asennuksen vaihe vaiheelta. Kun langallinen moduuli on asennettu, voit palata takaisin Hue-sovellukseen ja jatkaa määritystä.

6. Mikä moduuli sopii sinulle parhaiten?

Valitse langallinen seinäkytkinmoduuli, jos:

Käytät Hue- ja muita Zigbee-älyvaloja

Haluat mieluummin kiinteästi asennetun laitteen, jonka paristoa ei tarvitse vaihtaa tulevaisuudessa

Valitse paristokäyttöinen seinäkytkinmoduuli jos:

Käytät Hue- ja muita Zigbee-älyvaloja

Sinulla ei ole nollajohtoa

Haluat yksinkertaisemman ratkaisun

Valitse langallinen seinäkytkinmoduuli (virtakytkin tai himmennin), jos:

Käytät perinteisiä valoja ja haluat tehdä olemassa olevista valoista ja kytkimistä älykkäitä

Haluat Matter-tuen tai Bluetooth-ohjauksen

Haluat ohjata älykkäitä ja perinteisiä valoja saumattomasti yhdessä Hue-ekosysteemissä yhden sovelluksen kautta.

7. Vianmääritys

Jos laite ei ole tavoitettavissa tai se ei toimi:

Tarkista asennusvaiheet Varmista, että virta on katkaistu sähkötaulun virrankatkaisijasta ennen johtojen kytkemistä ja kytketty takaisin päälle asennuksen päätteeksi Varmista, että johdot ovat kokonaan kiinni liittimissä Tarkista painikkeiden toiminta Hue-sovelluksessa:

Tarkista moduulin Huoneen kohdalta tai kohdasta Asetukset > Laitteet > Kytkimet. Jos painikkeiden painalluksia ei näytetä, langattomassa yhteydessä saattaa olla ongelma. Tarkista kolmannen osapuolen integraatiot:

Varmista, etteivät kolmannen osapuolen sovellukset tai kumppani-integraatiot ohita Hue-asetuksiasi. Nollaa laite sovelluksessa:

Nollaa laite, niin voit määrittää sen uudelleen. Irrota kytkin ja lisää se uudelleen:

Poista laite Hue Bridgestä, lisää se sitten uudelleen ja määritä se normaalisti. Vahvista kytkimen tyyppi:

Varmista, että laite on asetettu oikean tyyppiselle kytkimelle (keinukytkin tai painokytkin). Muussa tapauksessa poista laite ja lisää se uudelleen oikealla asetuksella.

Vain paristokäyttöinen moduuli

ilmoitus pariston matalasta varauksesta näkyy Hue-sovelluksessa

Vahingossa tapahtuva johdon kosketus voi aiheuttaa vilkkumista – se on normaalia asennuksen aikana

Vain langallinen seinäkytkinmoduuli

Välkkyvät valot → tarkista lampun tyyppi, kuorman vaatimukset ja yhteensopivuus

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.