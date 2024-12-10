Hue SpatialAware: Uusi ominaisuus, joka herättää valaistussuunnittelun eloon

Philips Hue tunnetaan kauniisti suunnitellusta valaistuksesta, joka mukautuu elämäntyyliisi. Hue SpatialAware on uusi toiminto, joka on saatavilla ainoastaan Hue Bridge Pron kanssa. Se vie älykkään ja mukautuvan valaistuksen kokonaan uudelle tasolle. Ominaisuuden avulla Hue-järjestelmä todella ymmärtää huonettasi.

SpatialAware soveltaa valaistussuunnittelukonsepteja automaattisesti kotiisi. Valaistuksen suunnitteluun ei siis tarvita asiantuntijuutta, arvailua tai manuaalista hienosäätöä. Se jakaa remasteroitujen Hue-valaistusasetusten värit kaikkien Hue-valojesi kesken huoneen pohjapiirroksen ja valojen sijaintien mukaan ja muuttaa täysin tavan, jolla koet valaistuksen.

Valaistus, joka ymmärtää tilaasi

Monissa kokoonpanoissa valoja pidetään yksittäisinä laitteina. SpatialAwaren ansiosta valaistusjärjestelmä on yhtenäinen kokonaisuus ja Hue ymmärtää, missä kukin valo on huoneessasi. SpatialAware hyödyntää uusinta lisätyn todellisuuden teknologiaa. Huone skannataan puhelimella tai tabletilla kunkin valon sijainnin kartoittamiseksi. Tilamallin avulla järjestelmän algoritmi herättää valaistuksesi eloon luonnollisella ja mukaansatempaavalla tavalla.

SpatialAwaren toiminta perustuu ammattimaisen valaistussuunnittelun periaatteisiin, kuten siihen, miten valo kulkee tilan läpi, miten liukuvärit käyttäytyvät ja miten erityyppiset valot täydentävät toisiaan, ja se järjestää Hue-valaistusasetukset kaikkien valojen osalta tarkasti ja luonnon innoittamalla tavalla.

Valaistusasetukset, kuten auringonlaskut, värien vaihtelut ja tunnelman siirtymät, näyttävät siltä kuin ne olisi räätälöity tilaasi varten.

Jos siirrät tai lisäät valon, sovellus opastaa sinua valojen nopeassa uudelleenskannauksessa, päivittää asettelun ja kalibroi valaistusasetuksesi uudelleen välittömästi.

Mikä tekee SpatialAwaresta erilaisen

Ennen SpatialAwarea Hue-valaistusasetuksen värit määritettiin valon muodon, käyttötarkoituksen, ominaisuuksien ja määritysten mukaan. Valon jakautuminen huoneessa voi kuitenkin tuntua hieman satunnaiselta, jos kunkin valaisimen tarkkaa sijaintia huoneessa ei tiedetä.

SpatialAware-remasteroitujen Hue-valaistusasetusten ominaisuudet:

· Räätälöity huoneesi pohjaratkaisuun

· Sujuvampi ja yhtenäisempi, erityisesti luontoaiheisissa valaistusasetuksissa

· Entistä luonnollisempi vaikutelma. Valaistusasetukset on hajautettu tarkasti koko huoneen laajuisesti

SpatialAware sopii loistavasti huoneisiin, joissa on monia Hue-valoja, mutta siitä on hyötyä myös pienemmille kokoonpanoille. Etenkin tiloissa, joissa on erilaisia gradient-tuotteita, kuten Play wall washer -valaisin tai Twilight-valaisin, yhdessä katto- tai riippuvalaisimen kanssa.

Algoritmi skaalaa kaikkien Hue-valaistusasetusten värit ja hajauttaa ne älykkäästi valojen kesken ammattilaisvalaistussuunnittelijan tapaan ja saa aikaan entistä luonnollisemman, tasapainoisemman ja mukaansatempaavamman vaikutelman.

Kokonaisvaltainen ohjaus omalla tavallasi

SpatialAware on täysin sinun päätettävissäsi:

Koe valaistusasetusgallerian remasteroidut valaistusasetukset

Vaihda valaistusasetusgalleriassa halutessasi valaistusasetusten versioon, jossa ei huomioida tilaa.

Jatka alkuperäisten valaistusasetusten käyttöä.

Voit päivittää Bridgen nykyiset valaistusasetukset (valaistusasetusgalleriasta) tilallisesti optimoituihin versioihin milloin tahansa.

Vaihda valaistusasetuksia muokattaessa tilan huomioivasta versiosta ei-spatiaaliseen.

Jos jotain huonetta ei skannata, järjestelmä käyttää valaistusasetusten ei-spatiaalista versiota. Valitse omaan kotiisi parhaiten sopiva kokemus.

SpatialAware-optimoidut, remasteroidut valaistusasetukset

Noin puolet Hue-valaistusgallerian remasteroiduista valaistusasetuksista on jo optimoitu SpatialAwarea varten, mukaan lukien suositut, luonnon inspiroimat valaistusasetukset, kuten Auringonlasku savannilla, Tuulenhenkäys vuorelta ja Sumuinen järvi. Lisää SpatialAware-valmiita valaistusasetuksia lisätään ajan myötä kokemuksen kehittämisen jatkuessa.

Vain Hue Bridge Prossa

Hue SpatialAware on Hue Bridge Pron ainutlaatuinen uusi ominaisuus, joka mahdollistaa entistä edistyneemmän prosessoinnin ja älykkäämmät valaistusasetukset.

Uusia valoja, lisälaitteita tai tilauksia ei tarvita. Päivitä Hue-sovellus ja Bridge Pro uusimpiin versioihin ja noudata sovelluksen sisäisiä huoneen skannausohjeita, niin voit ryhtyä nauttimaan SpatialAware-valaistusasetuksista.

Nopea ja yksinkertainen asennus

SpatialAwaren asentaminen on nopeaa ja intuitiivista. Noin 10 valon sisältävän huoneen skannaaminen kestää tyypillisesti alle minuutin, ja skannauksen valmistuttua gallerian remasteroidut kohtaukset mukautuvat automaattisesti huoneeseesi. Valaistusasetuksia ei tarvitse muokata manuaalisesti tai yksittäisiä valoja säätää.

Voit skannata joko fyysisen valaisimen (esim. riippuvalaisimen tai pöytävalaisimen) tai valotehosteen, jonka valaisin luo jollekin pinnalle (esim. kohdevalaisimien tapauksessa seinälle). Suosittelemme toista vaihtoehtoa valaisimille, jotka luovat laaja-alaisen valotehosteen kauempana olevalle seinälle.

LiDAR-puhelimet:

Kohdista välkkyvään valoon --> Napauta "+" --> Varmista, että pisteen sijainti on linjassa valon tai valotehosteen kanssa --> Skannaa seuraava valo napauttamalla Seuraava.

Puhelimet ilman LiDARia:

Kohdista välkkyvään valoon --> Napauta "+" --> Astu sivulle ja osoita uudelleen --> Napauta "+" --> Varmista, että pisteen sijainti on linjassa valon tai valotehosteen kanssa --> Skannaa seuraava valo napauttamalla Seuraava.

Jos haluat käyttää SpatialAwarea useissa huoneissa, varmista, että jokainen alueen huone skannataan.

Uudelleenskannaus

Sinun on skannattava uudelleen yksi valo ja enintään kolme muuta valoa huoneessa, kun:

Lisäät uuden valon

Liikutat valoa

Koeta skannata alun perin skannaamasi piste (valo tai valotehoste).

Tilakartan laatu

Saat tilakartoituksesta parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, kun pidät mielessä seuraavat asiat:

Huoneen kaikkien valojen pitäisi olla päällä (tavoitettavissa), ja skannattu. Jos lisäät Huoneeseen valon, muista päivittää tilakartta ja suorittaa skannaus uudelleen. Jos siirrät valaisimen uuteen paikkaan huoneessa, se tulee skannata uudelleen. Värivaloa luovat valot sekä katto- ja riippuvalaisimet kohentavat valaistuskokemusta huomattavasti. Huoneen eri korkeuksille sijoitetut valot parantavat tilakartan toimivuutta.

Ihmisten, ei tekoälyn, suunnittelema

SpatialAware ei käytä tekoälyä valotehosteiden luomiseen. Se käyttää Huen suunnittelu- ja tutkimustiimien laatimia tilallisesti remasteroituja valaistusasetuksia ja algoritmeja, joilla se räätälöi valaistusasetukset huoneesi pohjapiirustuksen ja valojen sijaintien mukaan.

Samaa asiantuntemusta hyödynnetään Hue-tekoälyavustajassa, jotta remasteroidut luontoaiheiset valaistusasetukset voidaan optimoida SpatialAwaren avulla.

Ääniohjaus ja automaatio

Valaistusasetukset tallennetaan Hue Bridge Prohon, joten SpatialAware-valaistusasetukset voidaan aktivoida käyttämällä seuraavia:

Hue-sovellus

Tarvikkeet

Automaatiot

Puhekomennot kodin virtuaaliavustajilla

Widgetit

Kolmansien osapuolten sovellukset

Tilallisesti optimoidut kohtaukset integroituvat saumattomasti kaikkiin olemassa oleviin säätimiisi.

Luontainen tietosuoja

Tietosuojasi on keskeinen osa SpatialAwaren toimintaa:

Kuvia tai skannausdataa ei tallenneta. Prosessin aikana ei tallenneta valokuvia, videoita tai huonekarttoja.

Kaikki käsittely tapahtuu paikallisesti laitteellasi.

Tietoja ei ladata tai jaeta missään vaiheessa.

Huoneesi pysyy aina omana.