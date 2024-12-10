Kattava opas Huen seinään asennettaviin tarvikkeisiin
Philips Huen valikoimassa on neljä seinään asennettavaa tarviketta, joilla valaistusta voidaan ohjata joustavasti ja älykkäästi. Vaikka tuotteet näyttävät keskenään samankaltaisilta, jokainen niistä toimii eri tavalla riippuen käyttämistäsi valaisimista ja kotisi johdotuksista.
Tämä opas esittelee kaikki neljä tuotetta, vertailee niitä ja antaa sinulle tarvitsemasi asennus-, yhteensopivuus- ja vianmääritystiedot.
1. Älykkäät seinäkytkinmoduulit (kaksi versiota)
Nämä moduulit toimivat Philips Hue -valikoiman ja muiden Zigbee-älyvalojen kanssa ja mahdollistavat valojen ohjaamisen olemassa olevilla seinäkytkimillä valojen virtaa katkaisematta.
1A. Langallinen seinäkytkinmoduuli (langallinen versio)
Pidä Hue-valot tavoitettavissa. Kun teet olemassa olevista valokatkaisijoista älykkäitä, voit niiden avulla ohjata Hue-valaistusasetuksia, Huoneita/Alueita ja automaatioita katkaisematta älyvalojen virtaa.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Toimii Huen ja muiden yhteensopivien Zigbee-älyvalojen kanssa
- Vaatii Hue Bridgen
- Toimii keinukytkimien, vipukytkimien ja painokytkimien kanssa
- Asennetaan kerran, paristoa ei tarvitse vaihtaa
- Vaatii nollajohtimen
Tietoja yhteensopivuudesta
Ei yhteensopiva seuraavien kanssa:
- Olemassa olevat kytkimet, joissa on pyöritettävä himmennin
- Yksikkö, jossa on sekä pistorasia että valokatkaisija
- Ei-älykkäät valot
Tärkeimmät tiedot asennuksesta
- Edellyttää johdotusta kytkentärasiaan:
o 1-2 x ohjausjohdin (riippuen siitä, onko kyseessä yksi- vai kaksipainikkeinen kytkin)
o Nollajohdin
o 2 x vaihejohdin
- Pakkaus sisältää 5-napaisen pistoliittimen verkkovirtayhteyttä varten
Pakkaukseen sisältyvän rasialiittimeen sopivan johtimen koko ja kuorintapituus:
· Johtimen poikkipinta-ala: yksisäikeinen, 0,75–4 mm²
· Johtimen kuorintapituus: 11 mm
- Seuraa Hue-sovelluksen määritysohjeita
1B. Paristokäyttöinen seinäkytkinmoduuli (paristoversio)
Samat hyödyt älyvalaistuksen ohjaukseen kuin langallisella versiolla, mutta ilman tarvetta nollajohtimelle.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Paristokäyttöinen (johdotusta ei tarvita), pariston tyyppi CR2450
- Toimii Huen ja muiden Zigbee-älyvalojen kanssa
- Vaatii Hue Bridgen
- Pariston kesto: vähintään 5 vuotta (ilmoitus pariston heikosta varauksesta näkyy Hue-sovelluksessa)
Tietoja yhteensopivuudesta
- Toimii keinukytkimien, vipukytkimien ja painokytkimien kanssa
- Ei yhteensopiva kytkimien kanssa, joissa on sisäänrakennetut himmentimet. Ei yhteensopiva kytkimien kanssa, joissa on sekä pistorasia että valokatkaisija
- Toimii 2- ja 3-tiekytkimien kanssa (jos myös muut kytkimet on kytketty moduuleihin)
Tärkeimmät tiedot asennuksesta
- Nollajohtoa ei tarvita (yhteensopiva seinässäsi olevien johdotusten kanssa)
- Katkaise aina virransyöttö sähkötaulusta ennen minkään sähkötyön aloittamista, mukaan lukien valokatkaisijan irrottaminen
- Käytä pakkauksen pistoliitintä älylamppujen virransyötön ylläpitämiseen
- Älä jatka mukana toimitettuja johtoja
- Moduuli saattaa vilkkua, jos johdot koskettavat toisiaan asennuksen aikana – tämä on normaalia
- Suorita fyysinen asennus loppuun ennen kuin lisäät moduulin Hue-sovelluksessa
2. Langallinen seinäkytkinmoduuli (kaksi versiota: virtakytkin tai himmennin) – ei-älykkäille valoille
Perinteisille lampuille suunniteltu tuote, jonka avulla voit ohjata niitä osana Hue-ekosysteemiä.
Lisää älykkään virrankytkennän tai himmennyksen ohjauksen perinteisiin valoihin.
Keskeiset ominaisuudet
- Virtakytkinversio → ei-himmennettäville valoille
- Himmenninversio → himmennettäville valoille
- Bluetooth-tuki (rajoitettu, tarkista täältä)
- Matter-yhteensopiva (valona)
- Saatavilla 1- tai 2-kanavaisena versiona (vain virtakytkin):
1-kanavaisella versiolla ohjataan yhtä valoryhmää (yksi kytkin), kun taas 2-kanavaisella versiolla ohjataan erikseen kahta valoryhmää (kaksoiskytkin) joko itse katkaisijalla tai Hue-sovelluksessa. Esimerkiksi kaksoiskytkimessä toinen katkaisija ohjaa olohuoneen valoja, kun taas toinen ohjaa keittiön valoja. Langallinen himmenninkytkin on tällä hetkellä saatavilla vain 1-kanavaisena.
Tietoja yhteensopivuudesta
Ei tarkoitettu:
- Erilaisten kuormatyyppien yhdistäminen samaan langalliseen katkaisijaan
- Kytkin, jossa on pyöritettävä himmennin
Vaadittu johdotus
- Virtakytkin edellyttää nollajohdinta
- Himmennettävä kytkin → toimii nollajohdon kanssa tai ilman (nollajohto on suositeltava / Ilman nollajohtoa valo on himmeämpi, ja jotkin LED-lamput eivät välttämättä toimi kunnolla, joten ohituskondensaattori saattaa olla tarpeen.)
Himmennyksen toiminta
- Keinukytkin → Et voi himmentää valoja perinteisellä menetelmällä. Voit kuitenkin säätää kirkkautta Hue-sovelluksessa ja määrittää valaistusasetuksille eri kirkkaustasot, jolloin valot saa himmennettyä vaihtamalla valaistusasetuksesta toiseen kytkintä painamalla.
- Painokytkin → tukee himmennystä pitkällä painalluksella
- Toimii vain himmennettävien lamppujen kanssa
Tärkeimmät tiedot asennuksesta
- Ei tarvita pistoliitintä
- Virtakytkin (1-kanavainen) / Himmennyskytkin (1-kanavainen)
o 1 x ohjausjohdin
o 1 x nollajohdin
o 1x vaihejohdin
- päälle/pois-kytkin (2-kanavainen)
o 2 x ohjausjohdin
o 1 x nollajohdin
o 1 x vaihejohdin
Riviliittimiin sopivan johtimen koko ja kuorintapituus:
· Johtimen poikkipinta-ala: yksisäikeinen, 0,75–2,5 mm²
· Kuoritun johtimen pituus: 9 … 10 mm
3. Vertailun yleiskatsaus
|
Paristokäyttöinen seinäkytkinmoduuli (älyvalot)
|
Langallinen seinäkytkinmoduuli (älyvalot)
|
Langallinen seinäkytkinmoduuli (ei-älyvalot)
|
|
|
|
|
Tuetut valot
|
Hue ja muut Zigbee-älyvalot
|
Hue ja muut Zigbee-älyvalot
|
Perinteiset valot*
|
Bridge vaaditaan
|
Kyllä
|
Kyllä
|
Ei. (Rajoitetut toiminnot ilman Bridgeä. Tarkista täältä)
|
Johdotus
|
Ei vaadi nollajohdinta
|
Langallinen, nollajohdin vaaditaan
|
Langallinen virtakytkin: nollajohdin vaaditaan
Langallinen himmennin: toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä (nollajohdinta suositellaan)
|
Virtalähde
|
Paristo (yli 5 vuotta)
|
Verkkovirta
|
Verkkovirta
|
Kytkinyhteensopivuus
|
Keinukytkin, vipukytkin, painokytkin
|
Valaistusasetuksen vaihto
|
Vaihtaa kolmen määritetyn valaistusasetuksen välillä kolmen sekunnin välein
|
Himmennys
|
Painikkeen pitkä painallus; valaistusasetukset
|
Painikkeen pitkä painallus; valaistusasetukset
|
Version ja lampun tyypin mukaan
|
Matter-tuki
|
Ei, vain Bridgen kautta
|
Ei, vain Bridgen kautta
|
Kyllä (valona)
|
Bluetooth
|
Ei
|
Ei
|
Kyllä (rajoitettu)
|
Kanavat
|
Ei sovellettavissa
|
Ei sovellettavissa
|
1- tai 2-kanavainen (virtakytkin), 1-kanavainen (himmennin)
|
Mitat
|
43 × 38 × 10 mm
|
41 × 37 × 15 mm
|
41 × 37 × 17 mm
|
Opastusvideo
|
Asennusohje
|
Käyttöä koskevia huomautuksia asentajille
Kuorman vaatimukset:
* Virtakytkinmoduuli on yhteensopiva seuraavien kanssa:
· LED-valonlähteet (enintään 400 W)
· Hehkulamput (enintään 6 A)
· Loistelamput (enintään 6 A)
· Jännitettä laskeva katkoja erittäin matalajännitteisille hehkulampuille (enintään 6 A)
Ei voida käyttää moottorien tai lämmitysratkaisujen kanssa
himmenninmoduuli on yhteensopiva seuraavien kanssa:
· HV-LED-valonlähteet (laskeva reuna: 5…200 W; nouseva reuna: 5...20 W );
· Hehkulamput/HV-halogeenilamput (laskeva reuna: 20…200 W; nouseva reuna: 20…150 W);
· Jännitettä laskeva katkoja erittäin matalan jännitteen hehkulamppuja ja halogeenilamppuja varten (laskeva reuna: 5...200 W; nouseva reuna: 5...20 W)
Ei voida käyttää loistelamppujen/rautasydänmuuntajan kanssa ja matalan jännitteen hehkulamppujen/halogeenilamppujen/moottorien tai lämmitysratkaisujen kanssa.
4. Ennen ostamista/asennusta:
- Tarkista, minkä tyyppinen valokytkin asennuspaikassa on. Varmista, että langallinen seinäkytkinmoduuli on yhteensopiva kyseisen valokytkintyypin kanssa.
- Jos käytät versiota, jonka asennukseen vaaditaan nollajohdin, suosittelemme tarkistamaan haaroitusrasian etukäteen. Jos seinärasiassasi ei ole nollajohdinta, joissakin maissa katossa saattaa olla toinen haaroitusrasia, josta nollajohdin voi löytyä.
- Eikö nollajohtoa ole saatavilla? Valitse siinä tapauksessa jokin seuraavista:
o Perinteisiä lamppuja varten: käytä langallista himmenninmoduulia, joka toimii nollajohtimen kanssa tai ilman sitä tai vaihda lamput Hue-älyvaloihin
o Älylamppuja varten: käytä paristokäyttöistä kytkintä tai himmennintä langallisen sijaan.
- Varmista, että sähkörasiassa on tarpeeksi tilaa langallista seinäkytkinmoduulia varten.
5. Asennusvinkkejä: (kaikille moduuleille)
- Katkaise virransyöttö sähkötaulun virrankatkaisijasta
- Varmista, ettei kukaan kytke virtaa päälle asennuksen aikana
- Peitä jännitteiset johdot
- Ota kuva olemassa olevista johdotuksista
- Sovita johdotusten paikat oppaan ohjeiden mukaisesti
- Jos johto on kytketty moduulin väärään liittimeen, voi irrottaa johdon liittimestä. Työnnä ruuvimeisseli uraan ja paina sitä hieman vapauttaaksesi johdon.
- Ainoastaan sähköasentaja saa asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Paikalliset määräykset saattavat kieltää sähköjohtojen kanssa työskentelyn ilman ammattilaista. Kysy ohjeita paikallisilta viranomaisilta tai sähköasentajalta.
- Avaa Hue-sovellus ja skannaa QR-koodi, joka on tuotteessa ja käyttöohjeessa. Jatka sitten käyttöönottoa ohjeiden mukaisesti . Katsottavissa on myös video, joka näyttää asennuksen vaihe vaiheelta. Kun langallinen moduuli on asennettu, voit palata takaisin Hue-sovellukseen ja jatkaa määritystä.
6. Mikä moduuli sopii sinulle parhaiten?
Valitse langallinen seinäkytkinmoduuli, jos:
- Käytät Hue- ja muita Zigbee-älyvaloja
- Haluat mieluummin kiinteästi asennetun laitteen, jonka paristoa ei tarvitse vaihtaa tulevaisuudessa
Valitse paristokäyttöinen seinäkytkinmoduuli jos:
- Käytät Hue- ja muita Zigbee-älyvaloja
- Sinulla ei ole nollajohtoa
- Haluat yksinkertaisemman ratkaisun
Valitse langallinen seinäkytkinmoduuli (virtakytkin tai himmennin), jos:
- Käytät perinteisiä valoja ja haluat tehdä olemassa olevista valoista ja kytkimistä älykkäitä
- Haluat Matter-tuen tai Bluetooth-ohjauksen
- Haluat ohjata älykkäitä ja perinteisiä valoja saumattomasti yhdessä Hue-ekosysteemissä yhden sovelluksen kautta.
7. Vianmääritys
Jos laite ei ole tavoitettavissa tai se ei toimi:
- Tarkista asennusvaiheet
- Varmista, että virta on katkaistu sähkötaulun virrankatkaisijasta ennen johtojen kytkemistä ja kytketty takaisin päälle asennuksen päätteeksi
- Varmista, että johdot ovat kokonaan kiinni liittimissä
- Tarkista painikkeiden toiminta Hue-sovelluksessa:
Tarkista moduulin Huoneen kohdalta tai kohdasta Asetukset > Laitteet > Kytkimet. Jos painikkeiden painalluksia ei näytetä, langattomassa yhteydessä saattaa olla ongelma.
- Tarkista kolmannen osapuolen integraatiot:
Varmista, etteivät kolmannen osapuolen sovellukset tai kumppani-integraatiot ohita Hue-asetuksiasi.
- Nollaa laite sovelluksessa:
Nollaa laite, niin voit määrittää sen uudelleen.
- Irrota kytkin ja lisää se uudelleen:
Poista laite Hue Bridgestä, lisää se sitten uudelleen ja määritä se normaalisti.
- Vahvista kytkimen tyyppi:
Varmista, että laite on asetettu oikean tyyppiselle kytkimelle (keinukytkin tai painokytkin). Muussa tapauksessa poista laite ja lisää se uudelleen oikealla asetuksella.
Vain paristokäyttöinen moduuli
- ilmoitus pariston matalasta varauksesta näkyy Hue-sovelluksessa
- Vahingossa tapahtuva johdon kosketus voi aiheuttaa vilkkumista – se on normaalia asennuksen aikana
Vain langallinen seinäkytkinmoduuli
- Välkkyvät valot → tarkista lampun tyyppi, kuorman vaatimukset ja yhteensopivuus
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.