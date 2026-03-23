11 février 2026 Entrer dans un home cinéma moderne en 2026 ne se résume plus à la taille de l’écran ou à la profondeur des basses. C’est une question d’atmosphère. L’amélioration la plus recherchée par les cinéphiles ou les joueurs aujourd’hui est l’éclairage synchronisé avec le téléviseur, une technologie qui efface les frontières entre le monde de l’écran et la pièce. Que vous soyez en train de jouer à un jeu vidéo à suspense ou de regarder un chef-d’œuvre cinématographique, « l’éclairage immersif » crée un environnement où chaque éclair et chaque lueur du coucher de soleil est ressenti dans tout l’espace.

Que sont les lumières DEL qui se synchronisent avec le téléviseur?

Cette technologie repose essentiellement sur les lumières DEL intelligentes qui se synchronisent avec le téléviseur en échantillonnant les couleurs sur votre affichage en temps réel. Au lieu d’une lueur statique, ces lumières sont dynamiques : elles reflètent le mouvement et la palette de votre contenu. Si une voiture rouge passe à toute vitesse sur le côté gauche de votre écran, les lumières situées derrière le côté gauche de votre téléviseur clignoteront en rouge à l’unisson.

Cet effet, souvent appelé « éclairage de biais », a deux objectifs. Tout d’abord, il permet une immersion totale, en donnant l’impression que l’écran est beaucoup plus grand que ses dimensions physiques. Ensuite, c’est un outil fonctionnel pour la santé des yeux; en diffusant une douce lueur derrière l'écran, il réduit le contraste saisissant entre un téléviseur lumineux et une pièce sombre, ce qui diminue considérablement la fatigue oculaire lors de longues séances de visionnage intensif.

Comment synchroniser les lumières DEL avec le téléviseur : un aperçu étape par étape

Si vous cherchez comment synchroniser les lumières DEL avec votre téléviseur, il existe deux méthodes principales pour obtenir cet effet « Ambilight » professionnel.

1. Utiliser un boîtier de synchronisation matériel

Pour une expérience optimale, sans décalage, un boîtier matériel (tel que le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play) est la référence. Vous branchez vos sources média, telles qu’une clé de diffusion en continu, un décodeur de câble ou une console de jeu, dans le boîtier de synchronisation et le boîtier dans votre téléviseur. Il intercepte le signal numérique, analyse les couleurs et indique à vos lumières exactement ce qu’elles doivent faire avec une précision de l’ordre de la milliseconde.

2. Applications natives de téléviseur intelligent

De nombreux téléviseurs intelligents modernes sont désormais équipés d’applications natives qui gèrent la synchronisation en interne. C’est idéal pour les utilisateurs qui utilisent principalement des applis de streaming intégrées et qui veulent éviter les câbles supplémentaires.

Améliorez votre visionnement : Philips Hue pour les téléviseurs LG et Samsung

Transformez votre salon en un cinéma maison immersif en synchronisant vos lumières intelligentes Philips Hue avec votre téléviseur TV ou téléviseur Samsung préféré. Tandis que les configurations traditionnelles nécessitent le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play pour refléter votre écran, les propriétaires de modèles modernes LG et Samsung peuvent désormais profiter d’une expérience immersive grâce à l’application Philips Hue Sync TV.

Cette intégration native permet à vos lumières de réagir instantanément à tout ce qui s’affiche à l’écran, y compris les applications de diffusion en continu et les consoles de jeu intégrées, offrant ainsi un effet « Ambilight » homogène et à faible latence sans matériel supplémentaire. Que vous jouiez à des jeux vidéo ou regardiez du contenu Dolby Vision de qualité cinématographique, Philips Hue vous offre une ambiance optimale.

Premiers pas avec l’application Hue Sync TV

Étape 1 Vérifiez la compatibilité de votre téléviseur L’application est disponible sur de nombreux téléviseurs Samsung et LG. Vérifiez la disponibilité sur l’App Store de votre téléviseur. 1, 2 Voir les téléviseurs Samsung compatibles Voir les téléviseurs LG compatibles Étape 2 Configurez votre système Hue Vous aurez besoin d’un Hue Bridge et de lampes Hue dotées de capacités couleur. Une fois installé, vous pouvez créer une zone divertissement dans l’application Hue. Magasinez le Bridge Hue Bridge

Étape 3 Télécharger l’application Rendez-vous sur l’App Store de votre téléviseur pour télécharger et acheter l’application sur votre téléviseur, et connectez-la à votre système Hue.

Le contenu ne peut pas s’afficher. Veuillez modifier vos paramètres liés aux cookies pour l’activer Regardez le guide pratique pour Samsung Le contenu ne peut pas s’afficher. Veuillez modifier vos paramètres liés aux cookies pour l’activer Regardez le guide pratique pour LG

La différence Philips Hue : pourquoi l’écosystème est important

Alors que de nombreux produits offrent une correspondance des couleurs de base, l’écosystème Philips Hue est conçu pour les cinémas maison haute performance. La clé réside dans le Hue Bridge et le Bridge Pro plus avancé, un concentrateur intelligent dédié qui permet à vos lumières de communiquer sur une fréquence distincte de votre Wi-Fi, garantissant ainsi que votre spectacle lumineux ne soit pas perturbé, même pendant les scènes très animées.

Le contenu ne peut pas s’afficher. Veuillez modifier vos paramètres liés aux cookies pour l’activer

Au-delà de l’écran : créer une « zone de divertissement »

L’un des aspects les plus inspirants des lumières qui se synchronisent avec les téléviseurs est la possibilité d’étendre l’expérience à toute la pièce. À l’aide de l’application Hue, vous pouvez créer une « Zone de divertissement » virtuelle. Vous indiquez à l’application l’emplacement exact de vos lumières – au sol, sur une étagère ou au plafond – et le système traite votre salon comme une toile en 3D.

Jeux immersifs avec HDMI 2.1

Pour les joueurs, les enjeux sont plus importants. Le tout dernier boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play 8 K prend en charge les signaux à large bande passante (HDMI 2.1), ce qui signifie que vous n’avez pas à sacrifier les taux de rafraîchissement de 120 Hz ou la VRR au profit de votre éclairage. Les lumières réagissent à chaque explosion et à chaque lueur de départ, créant une expérience de jeu immersive qui donne véritablement l’impression d’être « nouvelle génération ».

Soirée cinéma : du salon à la salle de cinéma

Lorsque vous êtes prêt(e) pour un film, vous pouvez régler le niveau d’« intensité ». Pour un drame romantique, vous pourriez choisir une transition subtile à disparition lente. Pour une superproduction mettant en scène des super-héros, vous pouvez régler l’intensité sur « Élevée » afin que l’éclairage suive le rythme effréné des scènes.

Conseils de professionnel pour la meilleure configuration de synchronisation TV

La distance est importante : Positionnez votre téléviseur à environ 15 à 30 cm (6 à 12 po) du mur pour permettre à la lumière de se diffuser correctement.

Couleur du mur : un mur blanc ou de couleur claire offre la reproduction la plus fidèle des couleurs.

Synchronisez avec la musique : n’oubliez pas que les lumières de votre téléviseur ne servent pas uniquement aux images. La plupart des systèmes de synchronisation comprennent un mode musique qui transforme votre salon en une salle de concert en réagissant au rythme.

Explorez les collections de lampes de table et de lampes sur pied pour téléviseur.

Prêt(e) à explorer davantage? Consultez notre gamme complète de produits Philips Hue ou découvrez la toute dernière technologie de bandes lumineuses à dégradé pour réinventer votre espace dès aujourd’hui.