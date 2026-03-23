11 février 2026
Entrer dans un home cinéma moderne en 2026 ne se résume plus à la taille de l’écran ou à la profondeur des basses. C’est une question d’atmosphère. L’amélioration la plus recherchée par les cinéphiles ou les joueurs aujourd’hui est l’éclairage synchronisé avec le téléviseur, une technologie qui efface les frontières entre le monde de l’écran et la pièce. Que vous soyez en train de jouer à un jeu vidéo à suspense ou de regarder un chef-d’œuvre cinématographique, « l’éclairage immersif » crée un environnement où chaque éclair et chaque lueur du coucher de soleil est ressenti dans tout l’espace.