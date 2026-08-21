Module d’éclairage mural Philips Hue

Vous possédez déjà des panneaux muraux Nanoleaf Shape Triangle, Mini Triangle ou Hexagon? Utilisez le module d’éclairage mural Philips Hue pour intégrer vos panneaux Nanoleaf Shape à votre écosystème Hue, les contrôler et les personnaliser avec vos lumières Hue, le tout dans l’application Hue.*

* Les autres formes de panneaux muraux Nanoleaf ne sont actuellement pas compatibles avec l’intégration du module d’éclairage mural Philips Hue.