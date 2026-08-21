nanoleaf img

Philips Hue x Nanoleaf

Créativité, contrôle et ambiance dans une expérience sans faille. Philips Hue x Nanoleaf vous permet d’intégrer Nanoleaf à votre écosystème Hue pour profiter d’un éclairage mural modulaire expressif et du contrôle intelligent Philips Hue, le tout réuni dans l’application Hue.

Des panneaux modulaires d’éclairage mural Nanoleaf, intégrés à l’application Philips Hue, créent un éclairage d’ambiance coloré dans une salle à manger moderne.

Magasinez Philips Hue x Nanoleaf

Créez un kit
Bridge

Bridge

$89.99

Nouveau
Module d’éclairage mural Philips Hue

Module d’éclairage mural Philips Hue

$59.99

Temporairement en rupture de stock

Achetez tous les produits

Une harmonie d’art et d’ambiance

Créez des œuvres murales Nanoleaf, intégrez-les à votre écosystème Philips Hue et faites-en un élément de votre ambiance, le tout contrôlé sans effort dans l’application Hue. Incluez vos panneaux Nanoleaf dans les scènes d’éclairage, les automatisations et les programmations pour créer un éclairage intelligent vraiment uniforme.

Panneaux modulaires d’éclairage mural Nanoleaf Hexagon au-dessus d’un ordinateur de bureau, avec des lampes Philips Hue ambiantes projetant de la lumière sur les murs d’un espace de bureau moderne.

Module d’éclairage mural Philips Hue

Vous possédez déjà des panneaux muraux Nanoleaf Shape Triangle, Mini Triangle ou Hexagon? Utilisez le module d’éclairage mural Philips Hue pour intégrer vos panneaux Nanoleaf Shape à votre écosystème Hue, les contrôler et les personnaliser avec vos lumières Hue, le tout dans l’application Hue.*

 

* Les autres formes de panneaux muraux Nanoleaf ne sont actuellement pas compatibles avec l’intégration du module d’éclairage mural Philips Hue.

Magasinez les modules d’éclairage mural
Ensemble de départ d’éclairage mural modulaire Nanoleaf Hexagon intégré à une lampe sur pied à dégradé de lumière Philips Hue Signe, illuminant un salon contemporain dans des nuances de rose et de violet de lumière intelligente.

Ensembles de démarrage

Vous n’avez pas encore de Nanoleaf? Magasinez nos ensembles de démarrage Philips Hue x Nanoleaf. Chaque ensemble comprend 9, 12, 15 ou 18 Nanoleaf Triangle ou Hexagon, ainsi qu’un module d’éclairage mural Philips Hue. Tout ce dont vous avez besoin pour intégrer Nanoleaf dans votre installation Hue.

Panneaux d’éclairage mural modulaires Nanoleaf Hexagon installés au-dessus d’un lit et lampes de table Philips Hue diffusant des tons de lumière intelligente rose, orange, jaune et blanc.

Besoin d’aide?

Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin de plus d’aide pour intégrer Philips Hue et Nanoleaf, consultez d’autres questions et réponses ou contactez-nous. 

Accédez au service de soutien

En savoir plus sur Nanoleaf

Découvrez d’autres produits d’éclairage Nanoleaf innovants.

Accédez aux produits Nanoleaf

Questions et réponses

Quels sont les panneaux Nanoleaf compatibles avec le module d’éclairage mural Philips Hue?

Combien de panneaux Nanoleaf puis-je contrôler avec un module d’éclairage mural Philips Hue?

Comment puis-je configurer les panneaux Nanoleaf et les ajouter à mon installation Hue?

Quel contrôle et quelle personnalisation sont possibles avec les panneaux Nanoleaf?

Ensemble d’ampoules Philips Hue, Hue Bridge et projecteur connecté

Obtenir de l’aide

Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin de plus d’aide pour jumeler Philips Hue et Nanoleaf, consultez d’autres questions et réponses ou contactez-nous.

Visiter la page d’assistance
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay