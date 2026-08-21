Créativité, contrôle et ambiance dans une expérience sans faille. Philips Hue x Nanoleaf vous permet d’intégrer Nanoleaf à votre écosystème Hue pour profiter d’un éclairage mural modulaire expressif et du contrôle intelligent Philips Hue, le tout réuni dans l’application Hue.
Philips Hue x Nanoleaf
Magasinez Philips Hue x Nanoleaf
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$89.99
Une harmonie d’art et d’ambiance
Créez des œuvres murales Nanoleaf, intégrez-les à votre écosystème Philips Hue et faites-en un élément de votre ambiance, le tout contrôlé sans effort dans l’application Hue. Incluez vos panneaux Nanoleaf dans les scènes d’éclairage, les automatisations et les programmations pour créer un éclairage intelligent vraiment uniforme.
Module d’éclairage mural Philips Hue
Vous possédez déjà des panneaux muraux Nanoleaf Shape Triangle, Mini Triangle ou Hexagon? Utilisez le module d’éclairage mural Philips Hue pour intégrer vos panneaux Nanoleaf Shape à votre écosystème Hue, les contrôler et les personnaliser avec vos lumières Hue, le tout dans l’application Hue.*
* Les autres formes de panneaux muraux Nanoleaf ne sont actuellement pas compatibles avec l’intégration du module d’éclairage mural Philips Hue.
Ensembles de démarrage
Vous n’avez pas encore de Nanoleaf? Magasinez nos ensembles de démarrage Philips Hue x Nanoleaf. Chaque ensemble comprend 9, 12, 15 ou 18 Nanoleaf Triangle ou Hexagon, ainsi qu’un module d’éclairage mural Philips Hue. Tout ce dont vous avez besoin pour intégrer Nanoleaf dans votre installation Hue.
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Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin de plus d’aide pour intégrer Philips Hue et Nanoleaf, consultez d’autres questions et réponses ou contactez-nous.
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Questions et réponses
Quels sont les panneaux Nanoleaf compatibles avec le module d’éclairage mural Philips Hue?
Quels sont les panneaux Nanoleaf compatibles avec le module d’éclairage mural Philips Hue?
Combien de panneaux Nanoleaf puis-je contrôler avec un module d’éclairage mural Philips Hue?
Combien de panneaux Nanoleaf puis-je contrôler avec un module d’éclairage mural Philips Hue?
Comment puis-je configurer les panneaux Nanoleaf et les ajouter à mon installation Hue?
Comment puis-je configurer les panneaux Nanoleaf et les ajouter à mon installation Hue?
Quel contrôle et quelle personnalisation sont possibles avec les panneaux Nanoleaf?
Quel contrôle et quelle personnalisation sont possibles avec les panneaux Nanoleaf?
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