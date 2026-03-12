Module d’éclairage mural Philips Hue

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À propos de Module d’éclairage mural Philips Hue

Intégrez vos panneaux muraux Nanoleaf triangle, mini triangle et Hexagon dans l’écosystème Hue. Le module d’éclairage mural Philips Hue vous permet de contrôler et de personnaliser vos panneaux Nanoleaf avec vos lampes Hue — apportant l’expérience Hue à vos panneaux muraux pour une ambiance immersive dans toute la pièce, parfaite pour chaque humeur. Incluez vos panneaux Nanoleaf dans les scènes d’éclairage, les automatisations et les programmations pour un éclairage intelligent unifié. Pour commencer, il suffit d’emboîter le module d’éclairage mural dans l’un de vos panneaux. Si vous êtes déjà utilisateur de Hue et que vous avez des panneaux Nanoleaf à la maison, c’est la façon la plus simple de les intégrer à votre écosystème Hue.

  • Application Hue et commande vocale
  • Contrôle grâce à l’application Hue : jusqu’à 100 panneaux
  • Ajoutez Nanoleaf à vos scènes d’éclairage
  • Créez une expérience qui s’étend à toute la pièce
  • Pour les triangles et hexagones Nanoleaf
  • Pay with Klarna
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