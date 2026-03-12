Module d’éclairage mural Philips Hue
Le prix actuel est $59.99
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À propos de Module d’éclairage mural Philips Hue
Intégrez vos panneaux muraux Nanoleaf triangle, mini triangle et Hexagon dans l’écosystème Hue. Le module d’éclairage mural Philips Hue vous permet de contrôler et de personnaliser vos panneaux Nanoleaf avec vos lampes Hue — apportant l’expérience Hue à vos panneaux muraux pour une ambiance immersive dans toute la pièce, parfaite pour chaque humeur. Incluez vos panneaux Nanoleaf dans les scènes d’éclairage, les automatisations et les programmations pour un éclairage intelligent unifié. Pour commencer, il suffit d’emboîter le module d’éclairage mural dans l’un de vos panneaux. Si vous êtes déjà utilisateur de Hue et que vous avez des panneaux Nanoleaf à la maison, c’est la façon la plus simple de les intégrer à votre écosystème Hue.
- Application Hue et commande vocale
- Contrôle grâce à l’application Hue : jusqu’à 100 panneaux
- Ajoutez Nanoleaf à vos scènes d’éclairage
- Créez une expérience qui s’étend à toute la pièce
- Pour les triangles et hexagones Nanoleaf
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677612207
Conception et finition
- Couleur
- Blanche
- Matériau
- Plastique
Durabilité
- Durée de vie nominale
- 25 000
- Plage de températures ambiantes
- De 0 à 40 °C
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Piles fournies
- Non
- Portatif
- Non
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de divertissement, Salon
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677612207
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,03 kg
- Hauteur
- 108 mm
- Longueur
- 36 mm
- Largeur
- 72 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004440102
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 10 mm
- Longueur hors-tout
- 78,7 mm
- Largeur hors-tout
- 38 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classe III
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Possibilités de montage
- Mur
L‘ampoule
- Mise à jour du logiciel
- Oui
L‘interrupteur
- Boutons paramétrables
- 1
Systèmes pris en charge
- Application Philips Hue
- Android 12.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage