Plafonnier intensif mince double zone sans boîtier de 4 pouces
À propos de Plafonnier intensif mince double zone sans boîtier de 4 pouces
Le plafonnier intensif mince à double zone combine un éclairage direct puissant pour les tâches quotidiennes à un rétroéclairage d’ambiance douce dans un seul luminaire, vous offrant deux zones de lumière parfaitement équilibrée à partir d’un seul plafonnier intensif. Son profil mince s’installe facilement dans presque tous les plafonds, y compris les salles de bain, grâce à sa conception résistant à l’humidité et à l’eau. Contrôlez séparément la lumière directe et le rétroéclairage d’ambiance avec une lumière blanche allant du chaud au froid, des millions de couleurs, et une veilleuse douce à faible éblouissement pour un confort supplémentaire. Profitez de lumière du jour à spectre complet, d’une gradation ultra-faible de la lumière directe jusqu’à 0,2 %, et de la technologie Chromasync pour des couleurs parfaitement harmonisées sur plusieurs appareils Hue. Obtenez un contrôle sans effort avec l’application Hue, des interrupteurs intelligents ou des commandes vocales à l’aide d’un assistant intelligent compatible. Débloquez encore plus de fonctionnalités d’éclairage intelligent avec un Hue Bridge, notamment le contrôle hors domicile, les automatisations et la fonction Simulation de la présence. La compatibilité avec Matter apporte une connectivité transparente avec d’autres appareils de maison intelligente.)
- Gradation ultra-basse à 0,2 %
- Appariement précis des couleurs avec Chromasync
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677609825
Caractéristiques de l'ampoule
- Forme de l’ampoule
- Autre
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Blanche
- Matériau
- Aluminium moulé, Plastique
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Plage de températures ambiantes
- De -20 à 45 °C
- Durée de vie nominale
- 35 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Projecteur à tête réglable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
- Bras pivotant (gauche-droite)
- Non
- Tête inclinable (haut-bas)
- No
Caractéristiques de la lumière
- Angle de faisceau
- 110
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- 90
- Température de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux
- 1
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 82
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de bain, Chambre à coucher, Salle à manger, Salle de divertissement, Couloir, Bureau à domicile, Cuisine, Salon
- Style
- Éclairage fonctionnel
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677609825
- Poids net
- 0,38 kg
- Poids brut
- 0,47 kg
- Hauteur
- 140 mm
- Longueur
- 92 mm
- Largeur
- 162 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004345901
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,5
- Consommation
- 10,9
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 11
Dimensions et poids du produit
- Distance d’encastrement
- 60 mm
- Hauteur totale
- 36 mm
- Longueur hors-tout
- 120 mm
- Largeur hors-tout
- 120 mm
- Découpe de plafond encastré
- 10.5 cm x 10.5 cm
Service
- Garantie
- 3 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 900
- Diamètre
- 120 mm
- Technologie d'ampoule
- DEL
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche (RVBB)
- Alimentation principale
- 100-120 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- Not relavent for this product
- Code IP
- IP44 (bloc d'alimentation IP20)
- Catégorie de protection
- S.O.
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux de 2 700 K
- 655
- Nombre de sources lumineuses
- 2
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Wet location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Possibilités de montage
- Encastré
Pont
- Bande de fréquences
- 2.4GHz
L‘ampoule
- Diamètre
- 120 mm
- Mise à jour du logiciel
- Oui
L’appareil photo
- Transmission bidirectionnelle
- Non
L‘interrupteur
- Nombre maximum de lampes par interrupteur
- 50 (nombre maximal par pont)
- Câblage pris en charge
- Câblé neutre
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 10.0 et version ultérieure, iOS 16 ou version ultérieure
- Récepteur IR
- Non
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Non
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage