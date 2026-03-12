Le plafonnier intensif mince à double zone combine un éclairage direct puissant pour les tâches quotidiennes à un rétroéclairage d’ambiance douce dans un seul luminaire, vous offrant deux zones de lumière parfaitement équilibrée à partir d’un seul plafonnier intensif. Son profil mince s’installe facilement dans presque tous les plafonds, y compris les salles de bain, grâce à sa conception résistant à l’humidité et à l’eau. Contrôlez séparément la lumière directe et le rétroéclairage d’ambiance avec une lumière blanche allant du chaud au froid, des millions de couleurs, et une veilleuse douce à faible éblouissement pour un confort supplémentaire. Profitez de lumière du jour à spectre complet, d’une gradation ultra-faible de la lumière directe jusqu’à 0,2 %, et de la technologie Chromasync pour des couleurs parfaitement harmonisées sur plusieurs appareils Hue. Obtenez un contrôle sans effort avec l’application Hue, des interrupteurs intelligents ou des commandes vocales à l’aide d’un assistant intelligent compatible. Débloquez encore plus de fonctionnalités d’éclairage intelligent avec un Hue Bridge, notamment le contrôle hors domicile, les automatisations et la fonction Simulation de la présence. La compatibilité avec Matter apporte une connectivité transparente avec d’autres appareils de maison intelligente.)

Gradation ultra-basse à 0,2 %

Appariement précis des couleurs avec Chromasync