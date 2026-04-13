Kit de synchronisation Philips Hue Play : lightstrip gradient 85" + Sync box HDMI 4K
CHF 240.00
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À propos du Kit de synchronisation Philips Hue Play : lightstrip gradient 85" + Sync box HDMI 4K
Plongez dans l’univers du divertissement Hue avec ce kit de synchronisation. Le kit comprend un Play HDMI sync box 4K et une bande lumineuse à dégradé de couleurs. Connectez les décodeurs et les sticks de streaming à la sync box et synchronisez le contenu TV avec le lightstrip. Profitez d’effets d’éclairage de façade colorés à dégradé qui réagissent à tout ce qui s’affiche à l’écran. La sync box prend en charge la résolution 4K à un taux de 60 Hz, pour une qualité visuelle optimale et une réponse de lumière instantanée. Installez tout sans effort dans l’application Hue et profitez de vos films, séries et jeux préférés comme jamais auparavant !
- Supporte la résolution 4K à 60 Hz
- Effets d'éclairage dégradés
- Convient aux téléviseurs jusqu’à 85 pouces
- Forme simple et compacte
- Contrôler et configurez avec l’application Hue
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103189868
Design et finition
- Couleur
- Noir et blanc
- Matériaux
- PVC, Silicone
Durée de vie
- Plage de température ambiante
- -20 à +40 °C
- Durée de vie nominale
- 25'000
Environnement
- Humidité fonctionnement
- 0 % <H<80 % (sans condensation)
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Non
Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- 80
- Flux lumineux maximal selon la température de couleur corrélée (TCC)
- 6'500
- Flux lumineux total
- 1'450
- Flux lumineux à 4000 K
- 1'050
- Flux lumineux à 2 700 K
- 1'050
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
Guirlande lumineuse/Ruban lumineux
- Peut être coupé
- Oui
- Peut être agrandi
- Non
- Hauteur
- 6 mm
- Tension entrée
- 220V-240V
- Longueur
- 3'500 mm
- Largeur
- 14.5 mm
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103189868
- Poids net
- 0.81 kg
- Poids brut
- 1.16 kg
- Hauteur
- 226 mm
- Longueur
- 74 mm
- Largeur
- 262 mm
- Code 12NC
- 929004447709
Informations figurant sur l'emballage
- EAN
- 8721103189868
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0.5
- Puissance
- 14.5
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1'500
- Largeur totale
- 14.5 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus
- 1'450
- Rendement en lumen total de l'éclairage
- 1450
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Code IP
- IP20
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Options de montage
- PC, TV
- LED intégrée
- Oui
Le pont
- Bande de fréquence
- NA
- Nombre max. d'ampoules
- 10
- Options de montage
- Bureau
- Adaptateur secteur
- Non
L'ampoule
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- Assistants vocaux (Hue Bridge requis)
- Amazon Alexa, Assistant Google
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via le Hue Bridge ou des hubs tiers (routeurs de bordure Thread)
Autre
- Product Documentation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement