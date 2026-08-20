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Éclairage LED connecté

Transformez la façon dont vous éclairez votre maison. Découvrez un écosystème complet de solutions d’éclairage connecté : ampoules connectées LED, lampes, luminaires, éclairage extérieur, détecteurs, interrupteurs et accessoires conçus pour fonctionner ensemble en toute fluidité. Personnalisez les couleurs et la luminosité, automatisez vos routines, créez des expériences immersives de divertissement et contrôlez votre éclairage de n’importe où via l’application Hue.

295 produits
Promotion
Gros plan de l'avant de Lightstrip extérieur 5 mètres

Lightstrip extérieur 5 mètres

1 x 5 mètres lightstrip
1 bloc d'alimentation
Éclairage blanc et coloré
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
6 000 lumens
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1 m

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact
Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
Gros plan de l'avant de Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche très vive et authentique
4 800 lumens
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Suspension Ensis

Suspension Ensis

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Lightstrip d'extérieur Neon 3 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Télécharger la fiche produit
Nouveau
Gros plan de l'avant de Variateur filaire pour lampes non connectées

Variateur filaire pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes à intensité variable non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Hue Bridge
Gros plan de l'avant de Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Synchronise les couleurs avec le contenu affiché sur votre écran
Connectez jusqu'à 10 éclairages Philips Hue
Gros plan de l'avant de Suspension cylindrique Perifo

Suspension cylindrique Perifo

5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
Nouveau
Gros plan de l'avant de Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Nouveau
Gros plan de l'avant de Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées

Ajoutez des lampes non connectées à Hue
Contrôle vocal et via l'application
Fonctionne sans pile
Profitez de plus de fonctionnalités avec un Bridge
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Éclairage portable Go

Éclairage portable Go

LED et batterie intégrées
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Gros plan de l'avant de Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
Télécharger la fiche produit
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Applique murale extérieure Appear

Applique murale extérieure Appear

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Spot extérieur Lily XL

Spot extérieur Lily XL

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - extension
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Gros plan de l'avant de Lightstrip OmniGlow 3 m

Lightstrip OmniGlow 3 m

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
Télécharger la fiche produit
Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue Bridge

Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Lightstrip Hue Play gradient 75 inch

Conçu pour les TV de 75” et plus
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Créez un kit
Gros plan de l'avant de Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
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