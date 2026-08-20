Éclairage LED connecté

Lightstrip extérieur 5 mètres
Le prix actuel est CHF 139.99, le prix d'origine est CHF 280.00
Spot cylindrique Perifo
Le prix actuel est CHF 130.00
Rail Perifo 1,5 m
Le prix actuel est CHF 95.00
Lampadaire Gradient Signe
Le prix actuel est CHF 340.00
Lightstrip ultra-lumineux Flux 10 m
Le prix actuel est CHF 270.00
Rail Perifo 1 m
Le prix actuel est CHF 75.00
Rail Perifo 1,5 m
Le prix actuel est CHF 95.00
Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m
Le prix actuel est CHF 160.00
Suspension Ensis
Le prix actuel est CHF 490.00
Lightstrip d'extérieur Neon 3 m
Le prix actuel est CHF 150.00
Variateur filaire pour lampes non connectées
Le prix actuel est CHF 60.00
Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
Le prix actuel est CHF 350.00
Suspension cylindrique Perifo
Le prix actuel est CHF 160.00
Interrupteur filaire (2 canaux) pour lampes non connectées
Le prix actuel est CHF 55.00
Interrupteur filaire (1 canal) pour lampes non connectées
Le prix actuel est CHF 50.00
Éclairage portable Go
Le prix actuel est CHF 100.00
Lightstrip d'extérieur Neon 10 m
Le prix actuel est CHF 370.00
Applique murale extérieure Appear
Le prix actuel est CHF 170.00
Spot extérieur Lily XL
Le prix actuel est CHF 170.00
Lightstrip OmniGlow 3 m
Le prix actuel est CHF 150.00
Spot cylindrique Perifo
Le prix actuel est CHF 130.00
Hue Bridge
Le prix actuel est CHF 80.00
Lightstrip Hue Play gradient 75 inch
Le prix actuel est CHF 260.00
Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres
Le prix actuel est CHF 160.00