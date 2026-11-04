Les Hue dimmer switch, smart button et tap dial switch peuvent être configurés selon différents modes de fonctionnement, selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez le régler pour déclencher différents scénarios en fonction de l'heure de la journée, pour faire défiler vos scénarios préférés par pressions répétées, pour activer toujours le même scénario, pour éteindre une partie ou la totalités des lampes de votre installation ou encore pour démarrer et arrêter des automatisations. Tout ceci peut être configuré via l'application Hue.

Le Dimmer switch dispose de deux boutons dédiés pour augmenter ou réduire l'intensité lumineuse, tandis que le Tap dial switch permet de le faire par rotation du cadran. Le Smart button permet d'augmenter ou de réduire l'intensité lumineuse en appuyant longuement sur le bouton. Une fois que vous avez atteint la luminosité minimale ou maximale, relâchez le bouton et appuyez à nouveau longuement pour faire varier l'intensité lumineuse dans le sens inverse.