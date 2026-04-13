Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m

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Gros plan de l'avant de Hue Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3m
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À propos du Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m

La Corde lumineuse Liane 360° allie design haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et sublime subtilement les lignes architecturales des murs et des plafonds de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane diffuse une lumière homogène et ultra-lisse qui apporte profondeur, chaleur et sophistication discrète aux intérieurs minimalistes. Alternez sans effort entre lumière blanche pure et éclatante pour les tâches, tons blancs chauds pour la détente et dégradés de couleurs douces pour créer l'ambiance. Ajoutez un caractère subtil aux espaces de vie et au bureau à domicile en le faisant passer sur les murs et les plafonds. Installez-le au-dessus des bureaux et façonnez-le pour créer un point focal unique. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

  • Lumière blanche et colorée uniforme à 360°
  • Dégradés très doux OmniGlow
  • Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
  • Contrôle intelligent avec l’application Hue
  • Bloc d’alimentation et accessoires inclus

Produits tendances

Lightstrip OmniGlow 3 m

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2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
energy.link.label

€149,99

Nouveau
Festavia icicle lights - 8,5 m, 250 LED

Festavia icicle lights - 8,5 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 7 m

Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 7 m

7 m de guirlandes lumineuses
10 ampoules Lightguide
Blanc et dégradé de couleurs
Ampoules 50 lumens

€169,99

Offre
Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Noir
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€339,99

Lightstrip OmniGlow 5 m

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4500 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets de lumière fluides
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif, authentique
energy.link.label

€199,99

Offre
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€159,99

Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)

€94,99

Nouveau
Caméra sans fil Secure 2K

Caméra sans fil Secure 2K

Compatible avec les éclairages Philips Hue
Résolution vidéo 2K
Intérieur et extérieur

€189,99

Ext. spot unique Pillar

Ext. spot unique Pillar

Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€79,99

Ext. spot unique Runner

Ext. spot unique Runner

Comprend une ampoule LED GU10
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€79,99

Exclusif
Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)

Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)

322.1 cm
Conçu pour les plafonds
Comprend tout ce dont vous avez besoin

€714,93

Offre
Lampe à poser Bloom

Lampe à poser Bloom

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€99,99

Promotion
Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge

Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge

Mélange la lumière blanche et colorée
Illumine le mur de lumière
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires

€419,98

€335,98

Connecteur droit Perifo

Connecteur droit Perifo

Relie deux rails
Créer une section droite
Créer une section droite

€24,99

Nouveau
Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

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