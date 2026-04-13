Signe gradient pendulum

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Gros plan de l'avant de HueWhite and ColorAmbiance Signe gradient pendulum
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  • Garantie 2 ans

À propos du Signe gradient pendulum

La suspension Signe gradient pendulum allie design architectural haut de gamme et un éclairage connecté. Cet objet au design raffiné est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'architecture de votre maison avec une élégance discrète. Suspendez son design minimaliste ultra-fin depuis le plafond et branchez-le à une prise murale. Pivotez et faites glisser le luminaire le long du câble pour éclairer les éléments architecturaux. Le résultat est une lumière qui semble flotter, créant un élément décoratif à la fois élégant et discret pour la cuisine, le salon ou la chambre. Une technologie de dégradé avancée baigne délicatement les murs de jeux de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l'espace. Alternez entre des tons blanc chaud pour une ambiance relaxante et des dégradés de couleurs douces et décoratives pour créer votre ambiance. La suspension dégradée Signe, fabriquée en aluminium noir usiné avec précision, offre un style raffiné et soigné. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

  • Blanc et dégradé de couleurs
  • Effets d'éclairage de façade
  • Gradation ultra-faible à 0,1 %
  • Faites glisser vers le haut ou le bas pour positionner la lumière
  • Finition aluminium noir ultra-fine

Produits tendances

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Prise intelligente

Prise intelligente

Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€39,99

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Grand lampadaire Hue Play

Grand lampadaire Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

€149,99

A60 - Ampoule connectée B22 - 800 (pack de 2)

A60 - Ampoule connectée B22 - 800 (pack de 2)

jusqu’à 806 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€99,99

Nouveau
Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Blanc et dégradés de couleurs
Effets dynamiques et synchro musicale
Résiste aux intempéries
Application et commande vocale

€229,99

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Spot extérieur Lily

Spot extérieur Lily

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€359,99

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Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Lightstrip d'extérieur Neon 10 m

Scénarios et effets personnalisables
Mélange précis des couleurs Chromasync™
Lumière blanche, vive et authentique
1 100 lumens
energy.link.label

€369,99

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Ruban LED flexible Hue Essential 10 m

Ruban LED flexible Hue Essential 10 m

RGBIC
Couleur néon
Pliez-le pour obtenir la forme voulue
Application et commande vocale
energy.link.label

€169,99

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W

A60 - E27 Ampoule connectée Essential - 806 lm - 8 W

Jusqu’à 806 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
energy.link.label

€24,99

Il ne reste que quelques exemplaires

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Lampadaire Gradient Signe

Lampadaire Gradient Signe

Blanc
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€339,99

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Globe G93 - Ampoule connectée E27

Globe G93 - Ampoule connectée E27

Blanc froid à chaud
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€47,99

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GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

GU10 - Spot connecté - (pack de 2)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

€109,99

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A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
energy.link.label

€64,99

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Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

Pack de 2 modules d'interrupteurs muraux Philips Hue

S'installe derrière l'interrupteur existant
Sélection de scènes personnalisées
Contrôlez vos lampes Hue avec l’interrupteur existant
Hue Bridge requis

€89,99

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Détecteur extérieur

Détecteur extérieur

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Résistante aux intempéries
Automatisez votre éclairage

€59,99

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Iris cuivre édition spéciale

Iris cuivre édition spéciale

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€149,99

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