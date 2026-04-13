Spot mural Philips Hue Muscari
À propos du Spot mural Philips Hue Muscari
Créez l'ambiance Hue à l'extérieur ! Idéal pour votre terrasse, jardin ou entrée, ce spot mural extérieur diffuse un faisceau concentré de lumière colorée décorative ou de nuances de blanc allant du chaud au froid. Personnalisez chaque instant du crépuscule à l'aube : pour un dîner en plein air ou un moment de détente sous les étoiles. À la tombée de la nuit, optez pour une lumière blanche éclatante pour plus de sérénité, que ce soit pour voir qui est là ou pour trouver votre chemin. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lampes Hue pour un rendu homogène. Ce luminaire robuste, certifié IP44, résiste aux intempéries et dispose d'un revêtement Powershield pour prévenir l'apparition de taches au fil du temps. Son design discret s'intègre parfaitement à n'importe quel mur extérieur de votre maison, vous apportant de la lumière exactement là où vous en avez besoin. Profitez d'une commande intuitive même lorsque vous n'êtes pas chez vous avec options de personnalisation et automatisations grâce à l'application Hue et aux assistants vocaux.
- Lumière blanche et colorée réglable
- Résiste aux intempéries (IP44)
- Revêtement anti-tâches Powershield
- Installation murale
- Application et commande vocale
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103165589
Caractéristiques de l'ampoule
- Int. rég.
- Oui
Design et finition
- Couleur
- Noir
- Matériaux
- Aluminium
Durée de vie
- Durée de vie nominale
- 25 000
- Plage de température ambiante
- -25 à +45 °C
Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- LED intégrée
- Non
- Portable
- Non
- Type de fiche
- No plug
Caractéristiques lumineuses
- Angle faisc.
- 40
- Indice de rendu de couleur (IRC)
- -
- Temp. de couleur
- 2000-6500 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale)
- 95
Divers
- Conçu spécialement pour
- Balcon, Jardin, Extérieur, Patio
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103165589
- Poids net
- 0,49 kg
- Poids brut
- 0,63 kg
- Hauteur
- 130 mm
- Longueur
- 105 mm
- Largeur
- 135 mm
- Code 12NC
- 929004444401
Consommation électrique
- Conso. électrique en veille
- 0,5
- Puissance
- 4,2
- Consommation d'énergie kWh/1000 h
- 4,2
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 90 mm
- Longueur totale
- 113 mm
- Largeur totale
- 120 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Flux lumineux à 4000 K
- 400
- Techno. ampoule
- LED
- Couleur de lumière
- Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance électrique
- 220 V - 240 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- 4.2
- Puissance max. ampoule de rechange
- 5
- Code IP
- IP44
- Classe de protection
- Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- UL Emplacement humide/sec
- Wet location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Options de montage
- Sur un mur
L'ampoule
- Design
- tube
- Tension d'entrée
- 220V-240V
- Mise à jour logicielle
- Oui
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 12.0 et versions ultérieures, iOS version 17 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d'exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Non applicable
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement