Le proposte migliori per l'illuminazione del soggiorno

Il soggiorno è il luogo in cui trascorriamo gran parte del nostro tempo quando siamo a casa. Dall'intrattenimento degli ospiti al relax sul divano dopo una lunga giornata, l'illuminazione del tuo soggiorno gioca un ruolo importante nel creare l'atmosfera giusta o aiutarti a rilassarti. Continua a leggere per scoprire come adattare il tuo soggiorno a ogni occasione con queste idee per l'illuminazione del soggiorno.
Trova le apparecchiature e le lampade giuste per il soggiorno
Puoi scegliere tra l'illuminazione d'ambiente, d'accento e funzionale. Grande o piccolo che sia, il tuo soggiorno le merita tutte. Un mix sapientemente scelto di questi tre tipi di illuminazione ha il potere di trasformare l'atmosfera del tuo soggiorno.
La chiave per creare l'atmosfera giusta con la luce giusta in soggiorno è scegliere l'apparecchio per illuminazione più adatto alle attività che tu e la tua famiglia svolgete in quell'ambiente. Ricorda poi che apparecchi per illuminazione e lampade devono essere in armonia con l'interior design e gli arredi della stanza.
Illuminazione d'ambiente del soggiorno
L'illuminazione ambientale, spesso definita illuminazione d'atmosfera, illumina l'intera stanza in modo uniforme. Se vuoi delle idee di plafoniere per il soggiorno, il trucco consiste nell'utilizzare due diversi tipi di apparecchi per illuminazione per ottenere il giusto grado di luce aggiungendo interesse visivo e atmosfera.
Apparecchi di illuminazione per l'illuminazione ambientale
È possibile combinare lampade a sospensione, applique o faretti da incasso per aggiungere un tocco decorativo. Un'altra opzione sono le plafoniere. Per una plafoniera di grande effetto, il modello Datura non ti deluderà. La Datura ha due sorgenti luminose dimmerabili che possono essere impostate su qualsiasi combinazione di colori tu scelga! La sua grande luce principale diffonde uniformemente un fascio di luce verso il basso, mentre la sua retroilluminazione proietta un bagliore di luce diffusa sul soffitto. Grazie alla presenza di due luci in un unico apparecchio che è anche perfetto come elemento decorativo, Datura è disponibile in quattro forme sottili, eleganti e senza cornice:
Eleganti lampade da soggiorno
Le lampade da tavolo e da terra sono il modo semplice e flessibile per aggiungere punti luce in soggiorno. Quando utilizzi delle lampadine connesse a colori negli apparecchi per illuminazione del soggiorno, puoi selezionarne l'intensità e il colore che preferisci. Se cerchi qualcosa di elegante e raffinato, scegli una lampada da tavolo Iris o Flourish. Vuoi ravvivare un angolo spento? Una piantana Signe gradient dal profilo slanciato è l'ideale negli spazi più ristretti. Una volta posizionate le lampade del soggiorno, imposta una scena di luce su tutte per adattarle all'atmosfera: festa, serata al cinema o relax sul divano!
Apparecchi per l'illuminazione funzionale
L'illuminazione funzionale è più adatta per attività come la lettura e le serate in famiglia rispetto a lampade a sospensione basse, plafoniere o piantane e lampade scrivania. La parte migliore delle lampade a sospensione è che non ostacolano il movimento nella stanza: nessun cavo di alimentazione in cui inciampare!
Apparecchi di illuminazione per illuminazione d'accento
Dai spazio alla tua creatività per l'illuminazione del soggiorno con l'illuminazione d'accento. Queste soluzioni sono progettate per mettere in evidenza degli elementi speciali come il camino o singoli oggetti come un'opera d'arte. Le luci d'accento possono anche diventare loro stesse un elemento d'arredo.
Le lampadine Philips Hue Lightguide sono un esempio perfetto! Soffiate a mano e realizzate in vetro cristallino, le lampadine Lightguide sono un vero e proprio pezzo forte. I riflessi del tubo e del rivestimento interni creano un originale effetto luminoso che completa la forma unica della lampadina. Scegli tra le diverse opzioni disponibili: globo piccolo, globo grande, ellisse, triangolare ed Edison. Usali nelle tue lampade da tavolo esistenti (non è necessario il paralume!) per abbinarle perfettamente al tuo arredamento. Puoi anche utilizzarli a sospensione sul tavolino davanti al divano o nell'angolo lettura scegliendo il cavo rivestito in tessuto e l'elegante paralume abbinati.
Idee di strisce LED per il soggiorno
Tutte le attività che svolgi nel soggiorno hanno bisogno della giusta atmosfera. E un modo intelligente per farlo bene ogni volta è con le strisce luminose a LED per interni. Le nostre soluzioni ti permettono di adattare il tuo soggiorno a qualsiasi stato d'animo e attività, da una serata romantica a una divertente serata di giochi.
Poiché il tuo soggiorno comprende diverse aree di illuminazione, è importante considerare una varietà di opzioni. La collezione di strisce luminose Philips Hue include una gamma di strisce luminose LED intelligenti che possono essere utilizzate per superfici lunghe come le nicchie del soffitto o spazi più piccoli come gli scaffali delle librerie.
Esplora le nostre strisce luminose e trova le strisce luminose più adatte al tuo salotto.
Le strisce luminose sono anche un modo incredibilmente versatile per accentuare i mobili con la luce intelligente. Piegali e modellali per ottenere luce e colore proprio dove serve.
Altre opzioni per l'illuminazione del soggiorno
Se il tuo soggiorno è grande o non dispone di luce naturale, dovresti considerare tutte le fonti luminose di cui avrai bisogno per illuminare la tua stanza in modo uniforme. I faretti a incasso con lampade da parete sono un'ottima combinazione per illuminare in modo omogeneo una stanza di grandi dimensioni. Per gli angoli bui o gli angoli lettura, opta per lampade da terra alte regolabili o lampade a sospensione che forniscono luce dall'alto. Le lightstrip LED sono perfette per creare un effetto di luce morbido ma uniforme in spazi bui o in ombra, ad esempio dietro la TV, le vetrine o le piante.
Suggerimento: utilizza una scena luminosa nell'app Hue per adattarla all'atmosfera che stai cercando di creare. Puoi salvare i tuoi preferiti per poterli selezionare facilmente quando vuoi!