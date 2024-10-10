Le proposte migliori per l'illuminazione del soggiorno

Dai spazio alla tua creatività per l'illuminazione del soggiorno con l'illuminazione d'accento. Queste soluzioni sono progettate per mettere in evidenza degli elementi speciali come il camino o singoli oggetti come un'opera d'arte. Le luci d'accento possono anche diventare loro stesse un elemento d'arredo.

Le lampadine Philips Hue Lightguide sono un esempio perfetto! Soffiate a mano e realizzate in vetro cristallino, le lampadine Lightguide sono un vero e proprio pezzo forte. I riflessi del tubo e del rivestimento interni creano un originale effetto luminoso che completa la forma unica della lampadina. Scegli tra le diverse opzioni disponibili: globo piccolo, globo grande, ellisse, triangolare ed Edison. Usali nelle tue lampade da tavolo esistenti (non è necessario il paralume!) per abbinarle perfettamente al tuo arredamento. Puoi anche utilizzarli a sospensione sul tavolino davanti al divano o nell'angolo lettura scegliendo il cavo rivestito in tessuto e l'elegante paralume abbinati.