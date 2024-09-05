Non tutti sono abbastanza fortunati da avere uno spazio dedicato esclusivamente al gaming: ad esempio, lo spazio dedicato al gaming potrebbe fungere anche da camera da letto o da ufficio. Fortunatamente, le luci intelligenti possono creare l'atmosfera perfetta, sia che tu stia giocando o meno.

Se la tua gaming area è anche un ufficio, prova a utilizzare l'impostazione Luce concentrata mentre lavori. Dispone di un'impostazione di luce bianca fredda per aiutarti a concentrarti. Il tuo spazio dedicato al gioco è anche una camera da letto? Prova l'automazione Riposo, che attenua lentamente le luci fino a un livello di luce calda per ricordarti che è ora di dormire: niente più sessioni di gioco notturne!