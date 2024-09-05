5 settembre 2024
Che tu voglia costruire la postazione di battaglia definitiva o uno spazio in cui tu e i tuoi amici potete uccidere insieme i nemici, le luci da gaming creano esperienze di livello superiore. Ecco le nostre migliori idee per l'illuminazione della gaming area.
Luci da gioco per il tuo PC
Le luci da gaming area per PC sono progettate per offrirti un'esperienza davvero coinvolgente, soprattutto se sincronizzate con lo schermo.
Retroilluminazione per monitor
Le Play gradient lightstrips per PC sono state progettate per la retroilluminazione del monitor. Progettata per configurazioni con uno o tre monitor, la striscia luminosa si fissa facilmente sul retro dei monitor grazie ai supporti inclusi. Le strisce sono dotate di LED controllabili individualmente con "zone" di colore, il che garantisce una miscela uniforme di luce.
Lampade da gioco per un impatto maggiore
È possibile aggiungere qualsiasi luce Hue che supporti la riproduzione di diversi colori alla configurazione della gaming area e sincronizzarla con lo schermo. Ti consigliamo le lampade a barre Play lampade a barre Play, che puoi sistemare in orizzontale o in verticale su entrambi i lati del monitor. Una lampada da tavolo Signe può anche essere utilizzata su entrambi i lati della postazione di gioco per aggiungere un ulteriore gradiente di luce colorata.
Sincronizza le tue luci da gaming
Una volta posizionate le strisce, puoi impostarle su una sola luce (o su più colori) per creare un'illuminazione colorata attorno al tuo monitor. Ma puoi fare di meglio: sincronizzarli con lo schermo, in modo che le luci si abbassino, aumentino e lampeggino insieme all'azione di gioco! L'app gratuita Hue Sync desktop app ti consente di sincronizzare tutto ciò che vedi sul tuo monitor con le luci della tua gaming area su PC.
Luci da gaming per la tua TV
Preferisci i videogiochi su console? Utilizza Play HDMI sync box 8K, che offre immagini della massima qualità per un'esperienza di sincronizzazione luminosa ottimale. Grazie alle quattro porte HDMI, puoi collegare qualsiasi console di gioco tu utilizzi e sincronizzare i tuoi giochi con le luci che ti circondano.
Per l'illuminazione, usa la Hue Play gradient lightstrip per la TV, disponibile in tre dimensioni e include le clip di montaggio per fissarla con facilità sul retro del televisore.
Per un ulteriore mix di luce colorata, posiziona un Tubo luminoso Play gradient, che puoi ruotare per ottenere l'angolazione perfetta, sotto la TV. Ricorda che puoi sincronizzare fino a 10 luci contemporaneamente, così potrai aggiungerne altre nella stanza per un effetto totalmente immersivo.
Ufficio di giorno, gaming area di notte
Non tutti sono abbastanza fortunati da avere uno spazio dedicato esclusivamente al gaming: ad esempio, lo spazio dedicato al gaming potrebbe fungere anche da camera da letto o da ufficio. Fortunatamente, le luci intelligenti possono creare l'atmosfera perfetta, sia che tu stia giocando o meno.
Se la tua gaming area è anche un ufficio, prova a utilizzare l'impostazione Luce concentrata mentre lavori. Dispone di un'impostazione di luce bianca fredda per aiutarti a concentrarti. Il tuo spazio dedicato al gioco è anche una camera da letto? Prova l'automazione Riposo, che attenua lentamente le luci fino a un livello di luce calda per ricordarti che è ora di dormire: niente più sessioni di gioco notturne!