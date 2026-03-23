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Un gruppo di persone guarda la TV in un soggiorno con luci sincronizzate con la TV per un'esperienza di intrattenimento coinvolgente.

Luci sincronizzate con la TV: la guida definitiva all'intrattenimento domestico coinvolgente.

11 febbraio 2026

Nel 2026 per creare uno home theater non bastano le dimensioni dello schermo o la profondità dei bassi. È una questione di atmosfera. Oggi l'aggiornamento più desiderato dagli amanti del cinema o dei videogiochi è costituito dalle luci che si sincronizzano con la TV, una tecnologia che confonde i confini tra il mondo sullo schermo e la stanza. Che tu stia partecipando a un videogioco ad alta tensione o guardando un capolavoro cinematografico, l'"illuminazione surround" crea un ambiente in cui ogni lampo e ogni bagliore del tramonto si percepiscono in tutto l'ambiente.

Quali sono i sistemi di illuminazione LED che si sincronizzano con la TV?

In sostanza, questa tecnologia prevede un sistema di illuminazione LED intelligente che si sincronizza con la TV campionando i colori sullo schermo in tempo reale. Invece di un bagliore statico, queste luci sono dinamiche: rispecchiano il movimento e la tavolozza dei tuoi contenuti. Se un'auto rossa sfreccia sul lato sinistro dello schermo, le luci dietro il lato sinistro della TV lampeggeranno in rosso perfettamente all'unisono.

Una serie di luci intelligenti colorate, posizionate vicino a una TV montata a parete, che proiettano sulla parete una luce colorata sincronizzata.

Questo effetto, spesso chiamato "illuminazione di contorno", ha due scopi. Innanzitutto, garantisce un'immersione totale, facendo sì che lo schermo sembri molto più grande delle sue dimensioni fisiche. In secondo luogo, è uno strumento funzionale per la salute degli occhi: fornendo una luce soffusa dietro lo schermo, riduce il forte contrasto tra una TV luminosa e una stanza buia, riducendo significativamente l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di visione compulsiva.

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Come sincronizzare il sistema di illuminazione LED con la TV: panoramica passo-passo

Se desideri scoprire come sincronizzare il sistema di illuminazione LED con la TV, esistono due modi principali per ottenere l'effetto "Ambilight" professionale.

1. Usa una sync box hardware

Per un'esperienza più precisa e senza ritardi, l'uso di una box hardware (come Philips Hue Play HDMI sync box) rappresenta la scelta migliore. Collega le tue sorgenti multimediali, come una chiavetta per lo streaming, un decoder via cavo o una console di gioco, al sync box e il box al tuo televisore. Intercetta il segnale digitale, analizza i colori e comunica alle luci esattamente cosa fare con una precisione al millisecondo.

Primo piano della Philips Hue Play HDMI sync box

2. Applicazioni native per smart TV

Molte moderne smart TV ora dispongono di app native che gestiscono la sincronizzazione internamente. Questa è la soluzione ideale per gli utenti che utilizzano principalmente app di streaming integrate e desiderano evitare cavi aggiuntivi.

Migliora la tua visione: Philips Hue per TV LG e Samsung

Trasforma il tuo soggiorno in un coinvolgente home theater sincronizzando le luci intelligenti Philips Hue con la tua TV LG o Samsung preferita. Mentre le configurazioni tradizionali richiedono la Philips Hue Play HDMI sync box per il mirroring dello schermo, i moderni modelli LG e Samsung possono ora offrire un'esperienza immersiva grazie all'app Philips Hue Sync TV

Le barre luminose intelligenti posizionate su entrambi i lati di un televisore proiettano una luce colorata sulla parete, abbinandosi ai contenuti sullo schermo in un soggiorno moderno.

Questa integrazione nativa consente alle luci di reagire istantaneamente a tutto ciò che appare sullo schermo, comprese le app di streaming integrate e le console di gioco, offrendo un effetto "Ambilight" fluido e a bassa latenza, senza bisogno di hardware aggiuntivo. Che tu stia giocando o guardando contenuti Dolby Vision di qualità cinematografica, Philips Hue offre il massimo miglioramento dell'atmosfera. 

Inizia con l'app Hue Sync TV

Controlla la compatibilità della tua TV

Passo 1

Controlla la compatibilità della tua TV

L'app è disponibile su molti televisori Samsung e LG. Controlla la disponibilità nell'App Store del tuo televisore. 1, 2

Scopri le TV Samsung compatibili Scopri le TV LG compatibili
Configura il tuo sistema Philips Hue

Passo 2

Configura il tuo sistema Hue

Avrai bisogno di un Bridge e di luci Hue che supportino la modalità colore. Dopo l'installazione, puoi creare un'area di intrattenimento nell'app Hue.

Acquista Hue Bridge

Passo 3

Scarica l'app

Accedi all'App Store della tua TV per scaricare e acquistare l'app sul televisore, quindi collegala al sistema Hue.

Guarda la guida pratica per Samsung

Guarda la guida pratica per LG

 

 

La differenza di Philips Hue: perché l'ecosistema è importante

Mentre molti prodotti offrono una corrispondenza cromatica di base, l'ecosistema Philips Hue è pensato per home theater ad alte prestazioni. La chiave è l'Hue Bridge e il più avanzato Bridge Pro, un hub intelligente dedicato che consente alle luci di comunicare su una frequenza separata dal Wi-Fi, garantendo che lo spettacolo di luci non si interrompa nemmeno durante le scene più movimentate. 

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Oltre lo schermo: creare un'&quot;area di intrattenimento&quot;

Uno degli aspetti più stimolanti delle luci sincronizzate con i televisori è la possibilità di estendere l'esperienza all'intera stanza.  Utilizzando l'app Hue, puoi creare un'"area di intrattenimento" virtuale. Devi solo indicare all'app dove si trovano esattamente le luci: sul pavimento, su una libreria o sul soffitto, e il sistema tratterà il tuo soggiorno come una tela 3D.

Gioco immersivo con HDMI 2.1

Per i giocatori la posta in gioco è più alta. La più recente Philips Hue Play HDMI sync box 8K supporta segnali ad alta larghezza di banda (HDMI 2.1), il che significa che non devi sacrificare la frequenza di aggiornamento di 120 Hz o VRR per l'illuminazione. Le luci reagiscono a ogni esplosione e lampo di volata, creando un'esperienza di gioco immersiva che sembra davvero "di nuova generazione".  

Due lampade Play wall washer posizionate su ciascun lato della TV che emettono una vivace luce intelligente verde e blu.

Scopri altre idee per le luci da gioco.

Serata cinema: dal soggiorno al cinema

Quando sei pronto per un film, puoi impostare il livello di "Intensità". Per un dramma romantico, puoi scegliere una transizione delicata con una dissolvenza lenta. Per un film di successo sui supereroi, puoi impostare l'intensità su "Alta" per assicurarti che le luci stiano al passo con ogni scena veloce.

Una coppia guarda la TV in un soggiorno con luci intelligenti colorate sincronizzate con il contenuto dello schermo.

Suggerimenti professionali per la migliore configurazione di sincronizzazione TV

  • La distanza è importante: posiziona la TV a circa 15-30 cm dalla parete per consentire alla luce di diffondersi correttamente.
  • Colore della parete: una parete bianca o di colore chiaro garantisce la riproduzione più accurata del colore.
  • Sincronizzazione con la musica: ricorda che le luci della tua TV non servono solo per le immagini. La maggior parte dei sistemi di sincronizzazione include una modalità musicale che trasforma il tuo soggiorno in una sala da concerto reagendo al ritmo.

Impostazione definitiva della sincronizzazione: piantane e lampade da tavolo per TV

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Per trasformare la tua casa in una smart home, inizia con la comprensione dei vantaggi di uno smart hub e con la scelta della giusta tecnologia di strisce luminose a gradiente.   Che tu voglia ridurre l'affaticamento degli occhi o creare un cinema di livello professionale, le luci giuste che si sincronizzano con la TV sono la chiave per un'esperienza più vibrante.

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