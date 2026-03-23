11 febbraio 2026

Nel 2026 per creare uno home theater non bastano le dimensioni dello schermo o la profondità dei bassi. È una questione di atmosfera. Oggi l'aggiornamento più desiderato dagli amanti del cinema o dei videogiochi è costituito dalle luci che si sincronizzano con la TV, una tecnologia che confonde i confini tra il mondo sullo schermo e la stanza. Che tu stia partecipando a un videogioco ad alta tensione o guardando un capolavoro cinematografico, l'"illuminazione surround" crea un ambiente in cui ogni lampo e ogni bagliore del tramonto si percepiscono in tutto l'ambiente.