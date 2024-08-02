1 x Hue Pacchetto videocitofono cablato Secure

Non perdere mai un visitatore o una consegna con il pacchetto Campanello e Chime Hue: ricevi avvisi immediati sui movimenti e sui visitatori, guarda tutto in 2K con la tecnologia Starlight e resta connesso con la comunicazione bidirezionale da qualsiasi luogo. Il campanello attiva le lampade Philips Hue e invia notifiche in tempo reale, mentre lo Smart Chime emette avvisi sonori. Tutto funziona perfettamente con le luci e gli accessori Hue per migliorare la sicurezza della tua casa, giorno e notte.