Hue Doorbell Video cablato + Sensore di movimento da interno + 2 sensori di contatto Neri
Controlla chi è alla tua porta da qualsiasi luogo, ricevi notifiche sonore e avvisi tramite app, interagisci utilizzando la comunicazione bidirezionale con il campanello cablato, il sensore di movimento e 2 sensori di contatto neri.
Il prezzo attuale è € 283,39, il prezzo originale è € 314,88
- Avvisi di movimento instantanei
- Qualità di streaming video 2K
- Automatizza con le luci
- Configurazione Bridge Pro semplice
- Controllo con app, voce e accessori
In questo pacchetto
1 x Hue Pacchetto videocitofono cablato Secure
Non perdere mai un visitatore o una consegna con il pacchetto Campanello e Chime Hue: ricevi avvisi immediati sui movimenti e sui visitatori, guarda tutto in 2K con la tecnologia Starlight e resta connesso con la comunicazione bidirezionale da qualsiasi luogo. Il campanello attiva le lampade Philips Hue e invia notifiche in tempo reale, mentre lo Smart Chime emette avvisi sonori. Tutto funziona perfettamente con le luci e gli accessori Hue per migliorare la sicurezza della tua casa, giorno e notte.Pacchetto videocitofono cablato Secure
1 x Hue Hue Motion Sensor
Attiva le luci connesse con il movimento. Il sensore di movimento Hue, alimentato a batteria, può essere installato facilmente ovunque all'interno della tua casa.Hue Motion Sensor
1 x Hue Secure contact sensor
Goditi la massima tranquillità sia in casa che all'esterno con il Secure contact sensor ! Posizionalo su porte, finestre, armadi, casseforti e altro ancora con il supporto adesivo incluso e ricevei una notifica o fai accendere le luci quando il sensore è attivo.Secure contact sensor
Informazioni sul prodotto
