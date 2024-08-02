Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue Doorbell Video cablato + Sensore di movimento da interno + 2 sensori di contatto Neri

Saldi

Hue Doorbell Video cablato + Sensore di movimento da interno + 2 sensori di contatto Neri

Controlla chi è alla tua porta da qualsiasi luogo, ricevi notifiche sonore e avvisi tramite app, interagisci utilizzando la comunicazione bidirezionale con il campanello cablato, il sensore di movimento e 2 sensori di contatto neri.

  • Compra ora, paga dopo con Klarna
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Prodotti in primo piano

  • Avvisi di movimento instantanei
  • Qualità di streaming video 2K
  • Automatizza con le luci
  • Configurazione Bridge Pro semplice
  • Controllo con app, voce e accessori
Visualizza tutte le specifiche del prodotto

In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue Pacchetto videocitofono cablato Secure

1 x Hue Pacchetto videocitofono cablato Secure

Non perdere mai un visitatore o una consegna con il pacchetto Campanello e Chime Hue: ricevi avvisi immediati sui movimenti e sui visitatori, guarda tutto in 2K con la tecnologia Starlight e resta connesso con la comunicazione bidirezionale da qualsiasi luogo. Il campanello attiva le lampade Philips Hue e invia notifiche in tempo reale, mentre lo Smart Chime emette avvisi sonori. Tutto funziona perfettamente con le luci e gli accessori Hue per migliorare la sicurezza della tua casa, giorno e notte.

Pacchetto videocitofono cablato Secure
Primo piano della parte anteriore di Hue Hue Motion Sensor

1 x Hue Hue Motion Sensor

Attiva le luci connesse con il movimento. Il sensore di movimento Hue, alimentato a batteria, può essere installato facilmente ovunque all'interno della tua casa. 

Hue Motion Sensor
Primo piano della parte anteriore di Hue Secure contact sensor

1 x Hue Secure contact sensor

Goditi la massima tranquillità sia in casa che all'esterno con il Secure contact sensor ! Posizionalo su porte, finestre, armadi, casseforti e altro ancora con il supporto adesivo incluso e ricevei una notifica o fai accendere le luci quando il sensore è attivo.

Secure contact sensor

Pacchetti che potrebbero interessarti

Offerta
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor

€ 44,90

Secure contact sensor

Hue

Secure contact sensor

€ 39,99

Nuovo
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

€ 89,99

Nuovo
Smart Chime Secure

Hue

Smart Chime Secure

€ 59,99

Lampada a parete da esterno Impress

Hue White and Color Ambiance

Lampada a parete da esterno Impress

€ 149,99

Acquista i pacchetti Hue Bridge

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay