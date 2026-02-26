Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti

Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Hue Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti
Disponibile
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  • Reso fino a 30 giorni

Informazioni su Interruttore on/off cablato (1 canale) per luci non intelligenti

Questo prodotto è destinato a luci non intelligenti. Aggiungi le tue luci non smart nell'ecosistema Philips Hue, così potrai controllarle come le tue luci Hue. L'interruttore on/off cablato consente di controllare la maggior parte di luci e apparecchi tradizionali e le tue luci Hue esistenti. Non dovrai sostituire i tuoi vecchi lampadari e nemmeno gli accessori di design. Rendi smart le luci che già ami! Una volta installato, puoi gestire le luci dall'app Hue, con assistenti vocali o direttamente dal tuo interruttore su parete. Imposta timer e programmi in base alla routine quotidiana. Alimentato dall'impianto elettrico di casa senza sostituire batterie. Installalo dietro il tuo interruttore su parete oppure nel soffitto sopra l'illuminazione, dove è disponibile un filo neutro. Controllo affidabile e reattivo con un Hue Bridge, anche se il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Rende smart le lampade non smart
  • Controlla luci smart e non-smart
  • Imposta timer e programmazioni
  • Senza batteria, neutro richiesto
  • Sblocca di più con un Hue Bridge

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Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
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Essential A60 - lampadina smart E27 - 806 lm - 8 W - confezione da 4

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Fino a 806 lumen
Essential luce bianca
Regolazione della luminosità bassa fino al 2%
Essential a colori
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Plafoniera Enrave piccola

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LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
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Striscia di luci neon da esterni 5 m

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Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
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Nuovo
Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)

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Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
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A60 - lampadina connessa E27 - 810

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Luce bianca calda
Oscuramento ultra-basso 5%
Controllo vocale o mediante app
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Faretto a incasso Milliskin (confezione da 3)

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Diametro di incasso​ di 70 mm
Testa regolabile
Fascio stretto​

€ 109,90

Striscia di luci neon da esterni 10 m

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Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
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LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
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Controllo intelligente con il Hue Bridge*

€ 259,99

Ne rimangono pochi

Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2

Wall Switch Module Philips Hue confezione da 2

Si installa dietro interruttore esistente
Selezione della scena personalizzata
Controlla le luci Hue con l'interruttore esistente
Hue Bridge necessario

€ 79,90

Nuovo
Interruttore on/off cablato (2 canali) per luci non intelligenti

Interruttore on/off cablato (2 canali) per luci non intelligenti

Aggiungi luci non smart a Hue
App e controllo vocale
Batteria non richiesta
Sblocca di più con un Bridge

€ 54,99

Striscia di luci neon da esterni 3 m

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Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
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€ 139,99

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