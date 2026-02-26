Questo prodotto è destinato a luci non intelligenti. Aggiungi le tue luci non smart nell'ecosistema Philips Hue, così potrai controllarle come le tue luci Hue. L'interruttore on/off cablato funziona con la maggior parte di luci e apparecchi tradizionali e con le tue luci Hue esistenti. Questa versione a 2 canali consente il controllo indipendente di due gruppi separati di luci tramite lo stesso interruttore. Non dovrai sostituire i tuoi vecchi lampadari e nemmeno gli accessori di design. Rendi smart le luci che già ami! Una volta installato, puoi gestire le luci dall'app Hue, con assistenti vocali o direttamente dal tuo interruttore su parete. Imposta timer e programmi in base alla routine quotidiana. Alimentato dall'impianto elettrico di casa senza sostituire batterie. Installalo dietro il tuo interruttore su parete oppure nel soffitto sopra l'illuminazione, dove è disponibile un filo neutro. Controllo affidabile e reattivo con un Hue Bridge, anche se il Wi-Fi non funziona. Per maggiori informazioni: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Rende smart le lampade non smart

Controlla luci smart e non-smart

Imposta timer e programmazioni

Senza batteria, neutro richiesto

Sblocca di più con un Hue Bridge