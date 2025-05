Lascia che Philips Hue protegga la tua casa per te. Ottieni uno streaming live HD nitido e chiaro a 1080p, accendi le luci o invia un avviso al tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento, oppure attiva un allarme sonoro con un tocco nell'app Hue. Questa videocamera di sicurezza con cavi per uso interno viene fornita con un supporto da tavolo in modo da poterla posizionare ovunque nella tua casa.