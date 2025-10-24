Faretto doppio Pillar
Usa il doppio faretto bianco Pillar di Philips Hue White ambiance per ottenere una luce bianca calda o fredda in qualsiasi stanza della tua casa. Gestisci il tutto facilmente con il dimmer switch Hue incluso oppure tramite Bluetooth, oppure sblocca la gamma completa di funzionalità d'illuminazione connessa con il Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 149,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo