Faretto quadruplo Buckram
Il faretto bianco Buckram di Philips Hue White ambiance ti offre quattro punti luce per illuminare la stanza. Regola ogni punto singolarmente per mettere in evidenza l'angolo desiderato e gestisci il tutto facilmente tramite il dimmer switch Hue incluso o Bluetooth. Connettiti al Bridge Hue per ottenere altre funzionalità d'illuminazione connessa.
Il prezzo attuale è € 219,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo