Faretto singolo Buckram estensione
Amplia il tuo sistema Philips Hue aggiungendo i faretti White ambiance e sperimenta una luce bianca da calda a fredda. Per un controllo intelligente, ti occorre solo il bridge Hue fornito in dotazione con lo starter kit. Collega il faretto al bridge e controllalo a modo tuo.
Il prezzo attuale è € 74,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Hue Bridge Pro abilitato
- Faretto estensione
- GU10
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo