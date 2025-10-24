Faretto singolo Pillar
Usa il faretto bianco Pillar Philips Hue White ambiance per ottenere una luce bianca calda o fredda in qualsiasi stanza della tua casa. Gestisci il tutto facilmente con Hue dimmer switch incluso oppure tramite Bluetooth, oppure sblocca la gamma completa di funzionalità d'illuminazione connessa con Philips Hue Bridge.
Il prezzo attuale è € 84,90
- White Ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo