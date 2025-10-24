Lampada a sospensione Amaze
La lampada a sospensione nera Amaze di Philips Hue White ambiance presenta un design unico che si sa adattare a ogni cucina o sala da pranzo. Ottieni una luce bianca calda o fredda naturale e altre ricette integrate tramite la gestione via Bluetooth o con il Dimmer switch Hue. Sblocca poi altre funzionalità d'illuminazione connessa grazie al Bridge Hue.
Il prezzo attuale è € 229,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Metallo