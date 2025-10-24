Saldi
Lampada a sospensione Amaze
La lampada a sospensione bianca Amaze di Philips Hue White Ambiance presenta un design unico che si sa adattare a qualsiasi cucina o sala da pranzo. Ottieni una luce bianca calda o fredda naturale e altre ricette integrate tramite la gestione via Bluetooth o con il dimmer switch Hue incluso. Sblocca poi altre funzionalità d'illuminazione connessa grazie al Bridge Hue. Posiziona l'apparecchio in orizzontale sopra lo specchio o installane due in verticale sui due lati per creare l'atmosfera.
Il prezzo attuale è € 160,97, il prezzo originale è € 229,95
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo