La lampada a sospensione bianca Amaze di Philips Hue White ambiance presenta un design unico che si sa adattare a qualsiasi cucina o sala da pranzo. Ottieni una luce bianca calda o fredda naturale e altre ricette integrate tramite la gestione via Bluetooth o con il dimmer switch Hue incluso. Sblocca poi altre funzionalità d'illuminazione connessa grazie al Bridge Hue. Posiziona l'apparecchio in orizzontale sopra lo specchio o installane due in verticale sui due lati per creare l'atmosfera.