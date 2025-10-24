Lampada a sospensione Cher
La lampada a sospensione Cher nera di Philips Hue White ambiance offre una luce bianca da calda a fredda per aiutarti a leggere, rilassarti, concentrarti e darti la giusta carica durante la giornata. Gestisci il tutto facilmente con dimmer switch Hue incluso oppure tramite l'app Bluetooth Hue. Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare ancora più funzionalità d'illuminazione connessa.
Il prezzo attuale è € 229,90
- White Ambiance
- LED integrato
- Controllo Bluetooth mediante app
- Dimmer switch incluso
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Sintetico