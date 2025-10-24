Lampada a sospensione Cher
Aggiungi la lampada a sospensione Cher Philips Hue White ambiance al tuo sistema Philips Hue e potrai usufruire di una luce bianca naturale che ti aiuterà a svegliarti, ricaricarti di energia, concentrarti, leggere e rilassarti. Ammira questa lampada a sospensione, il cui design esclusivo la rende il complemento di arredo ideale.
Il prezzo attuale è € 199,90
Prodotti in primo piano
- White Ambiance
- Dimmer switch incluso
- LED integrato
- Bianco
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Sintetico