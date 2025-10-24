Faretto singolo Argenta
Metti in risalto i tuoi oggetti preferiti con Hue Argenta che fornisce un bellissimo fascio di luce in qualunque tonalità di bianco e oltre 16 milioni di colori. Utilizza il Bluetooth per controllare la luce all'istante all'interno di una stanza o connettiti Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità.
Il prezzo attuale è € 99,90
- White and color ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo