Faretto triplo Argenta
Crea l'ambiente perfetto con Hue Argenta. Ideale per l'illuminazione d'accento e per creare atmosfera in soggiorno e in camera da letto. Utilizza il Bluetooth per controllare la luce all'istante o connettiti a Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità intelligenti.
Il prezzo attuale è € 259,90
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- Include lampadina LED gu10
- Controllo Bluetooth mediante app
- Controllo vocale o mediante app*
- Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Metallo