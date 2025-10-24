Assistenza
Argenta plate spiral ceiling spotlight in cylindrical shape, aluminum finish, features adjustable heads with visible pink light.

Faretto triplo Argenta

Crea l'ambiente perfetto con Hue Argenta. Ideale per l'illuminazione d'accento e per creare atmosfera in soggiorno e in camera da letto. Utilizza il Bluetooth per controllare la luce all'istante o connettiti a Hue Bridge per sbloccare l'intera gamma di funzionalità intelligenti.

Articolo non più disponibile

  • White and color ambiance
  • Include lampadina LED gu10
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Specifiche

Aspetto e finitura

  • Colore

    Alluminio

  • Materiale

    Metallo

Durata

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

Caratteristiche luce

Varie

Dimensioni e peso della confezione

Dimensioni e peso del prodotto

Specifiche tecniche

Sistema operativo supportato

Altro

