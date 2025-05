Adatto a ogni condizione climatica (IP44)

Questo apparecchio Philips Hue è stato progettato appositamente per l'uso in ambienti esterni ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire le prestazioni. Il livello IP è descritto da due cifre: la prima si riferisce al livello di protezione contro la polvere, il secondo all'acqua. Questa lampada è progettata con IP44: è protetta dagli spruzzi provenienti da qualsiasi direzione. Questo prodotto è l'ideale per un generale uso all'aperto.