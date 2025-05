Crea l'atmosfera in qualsiasi stanza in modo semplice grazie all'originale lampada compatta Philips Hue Bloom. Basta collegare Bloom a una presa nella parete e usarla come lampada autonoma per ottenere una luce colorata oppure aggiungerla al sistema Hue per aggiungere nuove sfumature. Aggiungi il Bridge Hue per sfruttare la gamma completa di funzioni.