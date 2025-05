Porta la luce intelligente ovunque tu voglia con questa lampada intelligente portatile di colore bianco. È destinata all'uso in esterni ma è dotata di un'impugnatura in silicone verde acqua che ti consente di trasportarla facilmente dove ti occorre più luce, sia all'interno per leggere che all'esterno per cenare. In esclusiva presso Hue Shop.