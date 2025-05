Imposta l'atmosfera giusta con luci connesse bianche da calde a fredde

Scegli tra più di 50.000 sfumature di luce bianca da calda a fredda per creare l'atmosfera giusta nel tuo bagno per ogni attività e per qualsiasi ora del giorno. Usa la luce bianca brillante ogni mattina per iniziare la giornata con energia oppure rilassati la sera con una debole tonalità dorata.