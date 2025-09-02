Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Set 4 faretti a soffitto Centris

Set 4 faretti a soffitto Centris

Un solo apparecchio che consente di ottenere un'illuminazione sia funzionale che d'atmosfera. La lampada Centris nera è dotata di una plafoniera fissa e quattro faretti che possono essere inclinati singolarmente. Imposta ciascuna luce dell'apparecchio su uno dei numerosi colori disponibili per un'atmosfera davvero unica.

  • White and Color Ambiance
  • LED integrato
  • Controllo Bluetooth mediante app
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
 Combina in un unico apparecchio illuminazione funzionale e di atmosfera

 Combina in un unico apparecchio illuminazione funzionale e di atmosfera

Philips Hue Centris integra funzionalità ed estetica in una lampada da soffitto combinando illuminazione centrale e faretti orientabili individualmente, per mettere in risalto zone diverse di una stanza. Imposta Centris su uno dei numerosi colori disponibili o su una qualsiasi gradazione di luce bianca calda o fredda. In alternativa, puoi impostare ciascun faretto della lampada su una tonalità personalizzata ottenendo un look più vivace.

Controlla fino a 10 luci in una volta sola con l'app Bluetooth

Controlla fino a 10 luci in una volta sola con l'app Bluetooth

Con l'app Bluetooth di Hue puoi controllare le luci intelligenti all'interno di una stanza.Aggiungi fino a 10 luci intelligenti e controllale con facilità dal tuo dispositivo mobile.

Controlla le luci con la tua voce*

Controlla le luci con la tua voce*

Philips Hue funziona con Amazon Alexa e con Google Assistant quando è associato a un dispositivo Amazon Echo o Google Nest compatibile. Mediante semplici comandi vocali è possibile controllare solo una lampada o più luci in una stanza.

Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti

Crea un'esperienza luminosa personalizzata con soluzioni colorate e intelligenti

Trasforma la tua casa con oltre 16 milioni di colori e crea in un attimo l'ambiente giusto per ogni occasione. Basta toccare un pulsante per immergersi in un'atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l'arredamento con il colore, e molto altro.

Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde

Crea l'atmosfera giusta con luci bianche calde o fredde

Queste lampadine e lampade offrono diverse tonalità di luce calda e fredda. Grazie alla completa attenuazione della luminosità, da intensa a soffusa, puoi scegliere i colori luce perfetti a seconda delle tue esigenze quotidiane.

Ottieni le ricette luminose perfette per le tue attività quotidiane

Ottieni le ricette luminose perfette per le tue attività quotidiane

Semplificati la giornata e rendila più piacevole con quattro ricette luminose già programmate e preparate appositamente per le tue attività quotidiane: Energia, Concentrazione, Lettura e Relax. Le scene dalle tonalità fredde, Energia e Concentrazione, ti aiutano ad affrontare la mattinata e a non distrarti, mentre le scene più calde, Lettura e Relax, favoriscono una buona lettura e ti permettono di calmare la mente.

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge

Sblocca la serie completa di funzioni dell'illuminazione connessa con Hue Bridge

Hue Bridge sblocca le funzionalità che rendono l'illuminazione connessa davvero connessa: controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro. Aggiungi un dispositivo Hue Bridge alla tua configurazione per creare esperienze coinvolgenti, sfruttare una tecnologia sicura e affidabile e altro ancora. Hue Bridge è la chiave per un'illuminazione connessa come non l'hai mai vista prima.

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

