Controllo intelligente, a casa e fuori

Illumina gli spazi all'aperto e guarda cosa succede fuori. Collegando le luci esterne con Hue bridge puoi controllarle come preferisci. Con le nostre opzioni di controllo remoto per interni come l'app Philips Hue o la tua voce (Amazon Alexa, Apple HomeKit o Google Assistant) puoi controllare le luci esterne. È possibile impostare programmi per segnalare la tua presenza anche se non sei in casa. Controlla l'illuminazione esterna dall'interno o da qualsiasi altra posizione.