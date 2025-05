Cavo della lampada a sospensione abbinata

Aggiungi uno stile minimalista a qualsiasi area della tua casa con questi cavi luminosi a sospensione, progettati specificamente per le lampadine Lightguide (vendute separatamente). Disponibile in nero o bianco, il cavo è dotato di un supporto in metallo che nasconde perfettamente la base della lampadina, permettendoti di fondersi con il tuo arredamento. Appendi un singolo cavo dal soffitto per un aspetto discreto, o raggruppane diversi insieme per fare più una dichiarazione.