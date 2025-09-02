Connettore angolare Hue Flux, confezione da 4
Riutilizza e collega in modo semplice i pezzi di una striscia LED Flux o Flux ultra-luminosa senza piegarli o danneggiarli. Il connettore angolare è progettato per unire due pezzi di una striscia LED insieme formando un angolo di 90 gradi ideale per gli angoli del soffitto, i rivestimenti sotto i mobili e attorno a cornici e specchi, il tutto senza compromettere l'uniformità o la qualità della luce.
- Unisci 2 pezzi di striscia LED
- Connessione angolo di 90 gradi
- Garantisce un effetto luce coerente
- Adatto al fai da te
- Include 4 connettori angolari
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Plastica