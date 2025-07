Perifo kit base per soffitto a L (2 lampade spot, 1 barra luminosa)

Questa unità di alimentazione collega l'estremità del binario Perifo e i cavi all'elettricità della tua casa. Alimenta fino a 100 W di luce da una singola unità di alimentazione: basta aggiungere la potenza di ciascuna luce per raggiungere la soglia. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Questo binario nero da 1,5 metri ti consente di disporre la tua illuminazione come preferisci. Aggancia i faretti Perifo direttamente nel binario. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Questo binario nero da 1 metro ti consente di disporre la tua illuminazione come preferisci. Aggancia i faretti Perifo direttamente nel binario. Solo per illuminazione a binario Perifo.

1 x Hue Connettore angolare interno Perifo

Usa un connettore angolare interno per creare una forma a L con la tua illuminazione a binario Perifo. Una volta installato, il binario ruoterà a destra o a sinistra, a seconda di come è posizionata l'unità di alimentazione. Solo per illuminazione a binario Perifo.