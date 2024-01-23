Assistenza
Primo piano della parte anteriore di Perifo kit base per parete a L (2 lampade spot)

Esclusivo

Perifo kit base per parete a L (2 lampade spot)

Questo kit di illuminazione a binario per parete, di colore bianco, include due faretti spot cilindrici, tre binari da 1 metro, un l'alimentatore con spina per una presa a muro e connettori per creare una forma a L orientata a sinistra.

  • Compra ora, paga dopo con Klarna
  • Consegna gratis sopra 50€
  • Reso fino a 30 giorni

Prodotti in primo piano

  • 2 lampade spot, 490 lm @2700K ciascuno
  • Assorbe 10,6 watt dall'alimentatore
  • 203.2 cm x 103.2 cm
  • Progettato per le pareti
  • Include tutto ciò di cui hai bisogno
Visualizza tutte le specifiche del prodotto

Aggiungi al tuo kit

Esclusivo
Tubo luminoso gradient compatto Perifo

Hue White and Color Ambiance

Tubo luminoso gradient compatto Perifo

12 watt
71,4 cm su binario
Fino a 1060 lumen
Ruota di 350 gradi

€ 199,90

Connettore diritto Perifo

Hue

Connettore diritto Perifo

Collega due binari
Crea sezione dritta
Crea sezione dritta

€ 19,90

Binario Perifo da 0,5 m

Hue

Binario Perifo da 0,5 m

0.5 metri
Consente di inserire 2 lampade spot (faretto) /a sospensione
Non adatto a tubo luminoso o barra luminosa

€ 49,90

Faretto cilindrico Perifo

Hue White and Color Ambiance

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi

€ 119,90

Lampadario cilindrico Perifo

Hue White and Color Ambiance

Lampadario cilindrico Perifo

5,2 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Corda accorciabile e allungabile

€ 149,90

Esclusivo
Barra luminosa lineare Perifo

Hue White and Color Ambiance

Barra luminosa lineare Perifo

29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi

€ 199,90

Esclusivo
Tubo luminoso gradient grande Perifo

Hue White and Color Ambiance

Tubo luminoso gradient grande Perifo

29,5 watt
146,4 cm su binario
Fino a 2600 lumen
Ruota di 350 gradi

€ 299,90

In questo pacchetto

Primo piano della parte anteriore di Hue Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W

1 x Hue Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W

Questa unità di alimentazione si collega all'estremità di un binario Perifo e a una presa a muro. Alimenta fino a 100 W di luci su una singola unità di alimentazione: basta aggiungere la potenza di ciascuna luce per raggiungere la soglia. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W
Primo piano della parte anteriore di Hue Binario Perifo da 1 m

3 x Hue Binario Perifo da 1 m

Questo binario bianco da 1 metro ti consente di disporre la tua illuminazione come preferisci. Aggancia i faretti Perifo direttamente nel binario. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Binario Perifo da 1 m
Primo piano della parte anteriore di Hue Connettore diritto Perifo

1 x Hue Connettore diritto Perifo

Collega due binari Perifo con questo connettore di colore bianco. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Connettore diritto Perifo
Primo piano della parte anteriore di Hue Connettore angolare interno Perifo

1 x Hue Connettore angolare interno Perifo

Usa un connettore angolare interno per creare una forma a L con la tua illuminazione a binario Perifo. Una volta installato, il binario ruoterà a destra o a sinistra, a seconda di come è posizionata l'unità di alimentazione. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Connettore angolare interno Perifo
Primo piano della parte anteriore di Hue White and Color Ambiance Faretto cilindrico Perifo

2 x Hue White and Color Ambiance Faretto cilindrico Perifo

Questi potenti faretti cilindrici di colore bianco si agganciano direttamente ai binari Perifo. Inclinali e ruotali per diffondere la loro luce colorata dove vuoi. Solo per illuminazione a binario Perifo.

Faretto cilindrico Perifo

Ulteriori informazioni su Perifo

Che cos'è un sistema di illuminazione connessa a binario?

Scopri come funziona l'illuminazione a binario Perifo e come tutti i componenti si completano a vicenda.

Informazioni sui sistemi di illuminazione a binario

Costruisci un kit di illuminazione a binario personalizzato

Ottieni istruzioni dettagliate sulla scelta di ogni componente per creare il tuo sistema di illuminazione a binario personalizzato.

Leggi la guida

Domande e risposte

Devo disporre di Hue Bridge per utilizzare il sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso controllare il sistema di illuminazione a binario Perifo con Bluetooth?

Come faccio a calcolare il numero massimo di luci che posso aggiungere alla configurazione del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso regolare la lunghezza del cavo dell'unità di alimentazione da parete?

Posso regolare la lunghezza del cavo dell'unità di alimentazione da parete?

Cosa è incluso in un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso ampliare la configurazione di un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo aggiungendo altre luci o altri binari?

Quali luci sono compatibili con il sistema di illuminazione a binario Perifo?

Posso installare personalmente il sistema di illuminazione a binario Perifo?

In che modo il sistema di illuminazione a binario Perifo si collega all'alimentazione?

Posso sostituire personalmente le lampadine delle luci Perifo?

Posso aggiungere altre luci a un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo viene fornito già montato?

Quali materiali di montaggio vengono forniti con un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Come si possono spostare le luci Perifo sul binario?

Cosa include la confezione di un sistema di illuminazione a binario Perifo?

Quali opzioni di montaggio sono previste per i binari del sistema di illuminazione Perifo?

Che cosa sono la prolunga e il coperchio della scatola elettrica del sistema di illuminazione a binario Perifo?

Qual è la differenza tra i connettori angolari esterni e interni?

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay