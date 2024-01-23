Scopri come funziona l'illuminazione a binario Perifo e come tutti i componenti si completano a vicenda.
Esclusivo
Perifo kit base per soffitto dritto (2 faretti spot)
Questo kit di illuminazione a binario per soffitto, di colore nero, include due faretti spot cilindrici, due binari da 0,5 metri e un l'alimentatore posizionato fra due binari.
Il prezzo attuale è € 439,50
- 2 lampade spot, 490 lm @2700K ciascuno
- Assorbe 10,6 watt dall'alimentatore
- 121.5 cm
- Progettato per soffitti
- Include tutto ciò di cui hai bisogno
In questo pacchetto
1 x Hue Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 2 punti da 100 W
Questa unità di alimentazione collega due binari Perifo e i cavi all'elettricità della tua casa. Alimenta fino a 100 W di luce da una singola unità di alimentazione: basta aggiungere la potenza di ciascuna luce per raggiungere la soglia. Solo per illuminazione a binario Perifo.Unità di alimentazione Perifo a soffitto a 2 punti da 100 W
2 x Hue Binario Perifo da 0,5 m
Questo binario nero da 0,5 metri ti consente di disporre la tua illuminazione come preferisci. Aggancia i faretti Perifo direttamente nel binario. Solo per illuminazione a binario Perifo.Binario Perifo da 0,5 m
2 x Hue White and Color Ambiance Faretto cilindrico Perifo
Questi potenti faretti cilindrici di colore nero si agganciano direttamente ai binari Perifo. Inclinali e ruotali per diffondere la loro luce colorata dove vuoi. Solo per illuminazione a binario Perifo.Faretto cilindrico Perifo
Ulteriori informazioni su Perifo
Che cos'è un sistema di illuminazione connessa a binario?
Costruisci un kit di illuminazione a binario personalizzato
Ottieni istruzioni dettagliate sulla scelta di ogni componente per creare il tuo sistema di illuminazione a binario personalizzato.
Specifiche
Informazioni sul prodotto
Domande e risposte
Devo disporre di Hue Bridge per utilizzare il sistema di illuminazione a binario Perifo?
Posso controllare il sistema di illuminazione a binario Perifo con Bluetooth?
Come faccio a calcolare il numero massimo di luci che posso aggiungere alla configurazione del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Posso regolare la lunghezza del cavo dell'unità di alimentazione da parete?
Cosa è incluso in un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Posso ampliare la configurazione di un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo aggiungendo altre luci o altri binari?
Quali luci sono compatibili con il sistema di illuminazione a binario Perifo?
Posso installare personalmente il sistema di illuminazione a binario Perifo?
In che modo il sistema di illuminazione a binario Perifo si collega all'alimentazione?
Posso sostituire personalmente le lampadine delle luci Perifo?
Posso aggiungere altre luci a un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo viene fornito già montato?
Quali materiali di montaggio vengono forniti con un kit del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Come si possono spostare le luci Perifo sul binario?
Cosa include la confezione di un sistema di illuminazione a binario Perifo?
Quali opzioni di montaggio sono previste per i binari del sistema di illuminazione Perifo?
Che cosa sono la prolunga e il coperchio della scatola elettrica del sistema di illuminazione a binario Perifo?
Qual è la differenza tra i connettori angolari esterni e interni?
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.