Scopri come funziona l'illuminazione a binario Perifo e come tutti i componenti si completano a vicenda.
Esclusivo
Perifo kit base per parete dritto (1 tubo luminoso grande)
Questo kit di illuminazione a binario per parete, di colore bianco, include un tubo luminoso gradient grande, due binari da 1 metro, un l'alimentatore con spina per una presa a muro e connettori per creare una linea dritta.
Il prezzo attuale è € 594,70
- 1 tubo luminoso grande, 1840 lm @2700K
- Assorbe 29,5 watt dall'alimentatore
- 200.4 cm
- Progettato per le pareti
- Include tutto ciò di cui hai bisogno
In questo pacchetto
1 x Hue Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W
Questa unità di alimentazione si collega all'estremità di un binario Perifo e a una presa a muro. Alimenta fino a 100 W di luci su una singola unità di alimentazione: basta aggiungere la potenza di ciascuna luce per raggiungere la soglia. Solo per illuminazione a binario Perifo.Unità di alimentazione con spina Perifo a parete a 1 punto da 100 W
2 x Hue Binario Perifo da 1 m
Questo binario bianco da 1 metro ti consente di disporre la tua illuminazione come preferisci. Aggancia i faretti Perifo direttamente nel binario. Solo per illuminazione a binario Perifo.Binario Perifo da 1 m
1 x Hue Connettore diritto Perifo
Collega due binari Perifo con questo connettore di colore bianco. Solo per illuminazione a binario Perifo.Connettore diritto Perifo
1 x Hue White and color ambiance Tubo luminoso gradient grande Perifo
Con un tubo luminoso gradient grande di colore bianco, puoi aggiungere una combinazione di colori a una parte più ampia del tuo ambiente. Ruota il tubo luminoso per dirigere correttamente il suo fascio di luce ricco e potente. Solo per illuminazione a binario Perifo.Tubo luminoso gradient grande Perifo
Che cos'è un sistema di illuminazione connessa a binario?
Costruisci un kit di illuminazione a binario personalizzato
Ottieni istruzioni dettagliate sulla scelta di ogni componente per creare il tuo sistema di illuminazione a binario personalizzato.