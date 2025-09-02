* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.
Videocamera cablata Secure 2K
Proteggi ciò che conta di più con la videocamera di sicurezza cablata 2K Hue in nero. Video dai colori vividi e ultra-chiari in 2K HD, con elevata densità di pixel, che ti consentono di vedere ogni dettaglio, di giorno e di notte. Progettata per applicazioni per interni ed esterni e dotata di rilevamento smart del movimento, sorveglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, funziona perfettamente con le luci Hue per attivare allarmi luminosi o accendere le luci quando viene rilevata un'attività, trasformando il tuo intero sistema di illuminazione in un alleato smart per la sicurezza.
- Integrazione perfetta con lampade Philips Hue
- Ricevi avvisi quando viene rilevato un movimento
- Video 2K per vedere ogni dettaglio chiaramente
- Per uso interno ed esterno
- Cablato per alimentazione continua
Tutto con un Philips Hue Bridge
Un Hue Bridge ti offre la suite completa di funzioni di sicurezza per una casa connessa: allarmi luminosi e sonori, automazione della simulazione di presenza e la possibilità di espandere la configurazione della tua sicurezza domestica (o illuminazione smart).
Monitora la tua casa
Ricevi notifiche direttamente sul tuo dispositivo mobile ogni volta che la videocamera Secure rileva un movimento. Crea zone di attività o di consegna pacchi per ricevere avvisi a seconda di ciò che ha attivato il movimento, ad esempio una persona, un animale, un veicolo o un pacco.
Dai l'impressione di essere a casa
Usa la videocamera Secure con l'automazione della simulazione di presenza e la funzione di comunicazione bidirezionale per aggiungere un altro livello alla tua sicurezza in casa, offrendoti la massima tranquillità.
Specifiche
Dimensioni e peso della confezione
Dimensioni e peso della confezione
EAN/UPC - Prodotto
8721103045027
Peso netto
504,3 g
Peso lordo
857,7 g
Altezza
140 mm
Lunghezza
146 mm
Larghezza
176 mm
Codice materiale (12NC)
929004258401