Proteggi ciò che conta di più con la videocamera di sicurezza cablata 2K Hue in nero. Video dai colori vividi e ultra-chiari in 2K HD, con elevata densità di pixel, che ti consentono di vedere ogni dettaglio, di giorno e di notte. Progettata per applicazioni per interni ed esterni e dotata di rilevamento smart del movimento, sorveglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, funziona perfettamente con le luci Hue per attivare allarmi luminosi o accendere le luci quando viene rilevata un'attività, trasformando il tuo intero sistema di illuminazione in un alleato smart per la sicurezza.