Primo piano della parte anteriore di Secure Videocamera cablata Secure 2K

Videocamera cablata Secure 2K

Proteggi ciò che conta di più con la videocamera di sicurezza cablata 2K Hue in nero. Video dai colori vividi e ultra-chiari in 2K HD, con elevata densità di pixel, che ti consentono di vedere ogni dettaglio, di giorno e di notte. Progettata per applicazioni per interni ed esterni e dotata di rilevamento smart del movimento, sorveglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, funziona perfettamente con le luci Hue per attivare allarmi luminosi o accendere le luci quando viene rilevata un'attività, trasformando il tuo intero sistema di illuminazione in un alleato smart per la sicurezza.

  • Integrazione perfetta con lampade Philips Hue
  • Ricevi avvisi quando viene rilevato un movimento
  • Video 2K per vedere ogni dettaglio chiaramente
  • Per uso interno ed esterno
  • Cablato per alimentazione continua
Tutto con un Philips Hue Bridge

Tutto con un Philips Hue Bridge

Un Hue Bridge ti offre la suite completa di funzioni di sicurezza per una casa connessa: allarmi luminosi e sonori, automazione della simulazione di presenza e la possibilità di espandere la configurazione della tua sicurezza domestica (o illuminazione smart).

Monitora la tua casa

Monitora la tua casa

Ricevi notifiche direttamente sul tuo dispositivo mobile ogni volta che la videocamera Secure rileva un movimento. Crea zone di attività o di consegna pacchi per ricevere avvisi a seconda di ciò che ha attivato il movimento, ad esempio una persona, un animale, un veicolo o un pacco.

Dai l'impressione di essere a casa

Dai l'impressione di essere a casa

Usa la videocamera Secure con l'automazione della simulazione di presenza e la funzione di comunicazione bidirezionale per aggiungere un altro livello alla tua sicurezza in casa, offrendoti la massima tranquillità.

Specifiche

Dimensioni e peso della confezione

  • EAN/UPC - Prodotto

    8721103045027

  • Peso netto

    504,3 g

  • Peso lordo

    857,7 g

  • Altezza

    140 mm

  • Lunghezza

    146 mm

  • Larghezza

    176 mm

  • Codice materiale (12NC)

    929004258401

Dimensioni e peso del prodotto

Specifiche tecniche

La fotocamera

Sistema operativo supportato

Altro

